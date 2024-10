IDF: Νεκροί δύο διοικητές της Χεζμπολάχ - Χτυπήματα σε αποθήκες όπλων στο νότιο Λίβανο

Επιδρομές στο νότιο Λίβανο πραγματοποίησαν οι IDF, εξουδετερώνοντας δύο διοικητές της Χεζμπολάχ και πραγματοποιώντας χτυπήματα σε αποθήκες όπλων.

Σύμφωνα με τους IDF, ο ένας ήταν ο Ahmad Mustaga Alhaj Ali, υπεύθυνος για την εκτόξευση εκατοντάδων ρουκετών και αντιαρματικών πυραύλων στην πόλη Κιριάτ Σμονά.

Επίσης, σκοτώθηκε ο Muhammad Ali Hamdan, διοικητής του αντιαρματικού σώματος στο Meiss Ej Jabal, πέρα ​​από τα σύνορα από το Κιριάτ Σμονά. Ήταν επίσης πίσω από πολλές επιθέσεις σε βόρειες κοινότητες, υποστηρίζει ο στρατός.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι χθες, Τετάρτη και κατά τη διάρκεια της νύχτας χτύπησε αποθήκες όπλων στο νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό.

