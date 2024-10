Εξαρθρώθηκε, από τις Αρχές του Ισραήλ, ομάδα, αποτελούμενη από πέντε Αραβοϊσραηλινούς, οι οποίοι ετοίμαζαν να πραγματοποιήσουν επίθεση όπου θα τοποθετούσαν βόμβα σε παγιδευμένο όχημα στο εμπορικό κέντρο Azrieli στο Τελ Αβίβ.

Οι πέντε συλληφθέντες, κάτοικοι της Taybeh στο κεντρικό Ισραήλ, είχαν διασυνδέσεις με τον ISIS, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι αρχές συνέλαβαν τους πέντε άνδρες έπειτα από μυστική έρευνα που διεξήγαγαν ένα μήνα και θα τους αποδοθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες.

The officers of the central unit, the Gideon's fighters and the Shin Bet thwarted a deadly attack in Azrieli Mall in Tel Aviv that was planned by 5 terrorists residents of the of Taybeh who established a terrorist infrastructure associated with ISIS. Watch their arrest: pic.twitter.com/T4mpAtIBoA