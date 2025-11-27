Η Ταϊβάν συζητά με τις ΗΠΑ αγορές όπλων με φόντο τον νέο αμυντικό προϋπολογισμό της

Η Ταϊβάν έχει ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα όπλα που θέλει να αγοράσει στο πλαίσιο ενός συμπληρωματικού αμυντικού προϋπολογισμού ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Ουέλινγκτον Κου.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, ανακοίνωσε την προηγούμενη ημέρα το νέο αυτό σχέδιο δαπανών, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2026-2033, για να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητα του νησιού να αμυνθεί απέναντι στην αυξανόμενη απειλή από την Κίνα.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, έχει εντείνει την στρατιωτική και πολιτική πίεση τα τελευταία πέντε χρόνια για να επιβάλει τις αξιώσεις της, κάτι που η Ταϊπέι απορρίπτει κατηγορηματικά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ταϊπέι, ο Κου είπε ότι οι αγορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν φυσικά σημαντικό μέρος των σχεδιαζόμενων δαπανών.

«Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τον προκαταρκτικό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον σχεδιασμό αυτού του προγράμματος στρατιωτικών προμηθειών», είπε.

Η Ταϊβάν έχει λάβει επίσημα από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, τις πληροφορίες για τις τιμές, τα χρονοδιαγράμματα συναλλαγών και άλλες σχετικές λεπτομέρειες, γεγονός που δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να παρέχουν τα όπλα, πρόσθεσε ο Κου.

Αλλά καμία λεπτομέρεια δεν μπορεί να αποκαλυφθεί πριν από την επίσημη κοινοποίηση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, είπε.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο που στάλθηκε εκτός εργάσιμων ωρών στην Ουάσιγκτον.

Απαιτείται κοινοβουλευτική έγκριση

Οι δαπάνες θα πρέπει να εγκριθούν από το κοινοβούλιο της Ταϊβάν, στο οποίο κυριαρχεί η αντιπολίτευση.

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Κουομιντάνγκ, επέκρινε την Τετάρτη την ανακοίνωση — την οποία ο Λάι έκανε πρώτα σε άρθρο γνώμης στην Washington Post — λέγοντας ότι δεν ενημέρωσε πρώτα το κοινοβούλιο.

«Η επένδυση στην εθνική άμυνα είναι απαραίτητη, αλλά η στήριξη κυρίως σε μαζικό δανεισμό δεν είναι ούτε δημοσιονομικά συνετή ούτε υπεύθυνη διακυβέρνηση», ανέφερε το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Τζουνγκ-τάι, μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου με τον Κου, απηύθυνε έκκληση για κοινοβουλευτική στήριξη στις δαπάνες, δεδομένου του επιπέδου απειλής από την Κίνα.

«Αν δεν έχεις χώρα, πώς μπορείς να έχεις σπίτι;» είπε ο Τσο.

Ο Κου είπε ότι ο προϋπολογισμός θα δημιουργήσει επίσης 90.000 θέσεις εργασίας και θα επιφέρει άμεσο οικονομικό όφελος 400 δισ. νέων ταϊβανέζικων δολαρίων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων της Ταϊβάν, παρά την έλλειψη επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

Καθώς η Ταϊβάν δέχεται πιέσεις από την Ουάσιγκτον να δαπανήσει περισσότερα για τη δική της άμυνα — αντίστοιχα με την πίεση που ασκείται στην Ευρώπη — ο Λάι είπε τον Αύγουστο ότι ελπίζει σε αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2030.

Αλλά από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, έχει εγκριθεί μόνο μία νέα πώληση όπλων προς την Ταϊβάν: ένα πακέτο 330 εκατ. δολαρίων για μαχητικά αεροσκάφη και άλλα ανταλλακτικά που ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ενισχύσουν τις πωλήσεις όπλων προς την Ταϊπέι σε επίπεδο που θα ξεπερνά την πρώτη θητεία του Τραμπ, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αποτροπής της Κίνας, είπαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters τον Μάιο.

Η Κίνα έχει καταδικάσει τα νέα σχέδια αμυντικών δαπανών της Ταϊβάν, όπως κάνει πάντα.

Ο Λάι λέει ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει το μέλλον του. Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις επανειλημμένες προτάσεις του για συνομιλίες, λέγοντας ότι είναι «αποσχιστής».