Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Ταϊβάν - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Σεισμός 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Σάββατο περίπου 32 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:05, τοπική ώρα (17:05 ώρα Ελλάδας).

Με εστιακό βάθος 73 χιλιομέτρων (45 μίλια), έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ταϊβάν και προκάλεσε ταλαντώσεις σε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία του απέδωσε ένταση επιπέδου τέσσερα, που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν μικρές ζημιές.

Η δημοτική αρχή της Ταϊπέι ανέφερε ότι δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές αμέσως μετά τον σεισμό, με ορισμένα μεμονωμένα περιστατικά όπως διαρροές φυσικού αερίου και νερού, καθώς και μικρές φθορές σε κτίρια, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς πολιτών.

Περισσότερα από 3.000 νοικοκυριά στην περιοχή Γιλάν έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την Taiwan Power Company.

Ο μεγάλος κατασκευαστής ημιαγωγών TSMC δήλωσε ότι ένας μικρός αριθμός εγκαταστάσεών του στο βόρειο Τεχνολογικό Πάρκο Χσιντσού πληρούσε τα όρια εκκένωσης μετά τον σεισμό και ότι το προσωπικό που απομακρύνθηκε επέστρεψε αργότερα στις θέσεις του.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για μετασεισμούς μεγέθους μεταξύ 5,5 και 6,0 μέσα στο επόμενο 24ωρο. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ζημιές αναμένεται να είναι περιορισμένες, καθώς ο σεισμός είχε σχετικά μεγάλο βάθος και σημειώθηκε στη θάλασσα.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αρχές έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο και κάλεσε επίσης τον πληθυσμό να παραμείνει σε επιφυλακή για μετασεισμούς.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στη σύγκλιση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σεισμό στη νότια Ταϊβάν το 2016, ενώ σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων το 1999.