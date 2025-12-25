Η Συρία ξεκινά ανταλλαγή νομισμάτων την 1η Ιανουαρίου

Την ανταλλαγή παλαιών τραπεζογραμματίων με νέα θα ξεκινήσει η Συρία την 1η Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο ενός σχεδίου αντικατάστασης των τραπεζογραμματίων της εποχής του Άσαντ, όπως ανακοίνωσε, την Πέμπτη, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Abdelkader Husrieh.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Husrieh ανακοίνωσε την εισαγωγή του νέου συριακού νομίσματος, αναφέροντας ότι το διάταγμα «ορίζει την 1η Ιανουαρίου 2026 ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ανταλλαγής».

Πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στο Reuters, τον Αύγουστο, ότι η χώρα θα εκδώσει νέα τραπεζογραμμάτια, αφαιρώντας δύο μηδενικά από το νόμισμά της, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη σοβαρά υποτιμημένη λίρα.

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της συριακής λίρας, μετά την κατάρρευση της αγοραστικής της δύναμης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ως αποτέλεσμα ενός 14ετούς εμφυλίου πολέμου που έληξε με την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο.

Ο Χουσρίχ δήλωσε ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας ομαλής ανταλλαγής – μια κίνηση που οι τραπεζίτες ελπίζουν ότι θα μετριάσει τους φόβους ότι το νέο νόμισμα θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και να διαβρώσει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των Συρίων, οι οποίοι ήδη ταλαιπωρούνται από τις υψηλές τιμές.

Πρόσθεσε ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου για να περιγραφούν οι ακριβείς κανονισμοί και μηχανισμοί.