Η Ryanair απαντά στον Μασκ: Ειδική προσφορά για «Μεγάλους Ηλίθιους»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση της Ryanair και του ίλον Μασκ, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας, Μάικλ Ο' Λίρι προσέφερε στον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη των Tesla, SpaceX και Χ, ένα εισιτήριο για «ηλίθιους» -όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σχετική ανάρτηση στο Χ- στην προνομιακή τιμή των 16,99 ευρώ - απλή μετάβαση, άνευ επιστροφής.

Χαρακτηριστικά, η Ryanair ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής της στο X, την έναρξη προσφοράς με την ονομασία «Great Idiots seat sale», την οποία, όπως αναφέρει σκωπτικά, αφιερώνει «ειδικά στον Ίλον Μασκ».

Σύμφωνα με την «ανακοίνωση», η προσφορά αφορά 100.000 θέσεις με τιμή 16,99 ευρώ για πτήσεις απλής μετάβασης και αφορά «όλους τους "ηλίθιους" του X», σε μια σαφώς σαρκαστική αναφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του Μασκ.

Η Ryanair τονίζει επίσης ότι ο διευθύνων σύμβουλός της θα μιλήσει την Τετάρτη, σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο, για τις επιθέσεις του Μασκ στην αεροπορική εταιρεία.

«Ο Μασκ γνωρίζει ακόμη λιγότερα για τους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών απ’ όσα γνωρίζει για την αεροδυναμική των αεροσκαφών» αναφέρει ο ίδιος ο Ο' Λίρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που καταλήγει: «Αγοράστε τώρα, πριν προλάβει να πάρει θέση ο Μασκ».

Το χρονικό της κόντρας Μασκ - Ryanair

Ο Ιλον Μασκ φέρεται να εκνευρίστηκε από δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, και τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται -τουλάχιστον μέσα από τα σχόλια που κάνει στο Χ- αποφασισμένος να προχωρήσει ακόμη και στην εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας.

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και τον επικεφαλής της Ryanair ξεκίνησε όταν ο Ο’ Λίρι αρνήθηκε να εγκαταστήσει το δορυφορικό Wi-Fi της Starlink στα αεροσκάφη της εταιρείας, προκαλώντας την αντίδραση του Μασκ.

Η σύγκρουση ήρθε στο φως μετά την αποδοκιμασία του Ο’Λίρι προς τον Μασκ και την εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου του σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ιρλανδικού Newstalk. Απαντώντας στον Μασκ, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «παραπληροφορημένο» σχετικά με την άρνηση της Ryanair να εγκαταστήσει το Starlink Wi-Fi, ο Ο’Λίρι είπε στους ακροατές ότι «δεν θα δώσει καμία απολύτως προσοχή στον Έλον Μασκ».

«Είναι ηλίθιος — πολύ πλούσιος, αλλά παρ’ όλα αυτά ηλίθιος», είπε ο Ο’Λίρι. Περιέγραψε επίσης την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ, X, ως «βόθρο».

Ο Μασκ σήκωσε... το γάντι στο X, γράφοντας: «Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair είναι απολύτως ηλίθιος. Απολύστε τον». Σε επόμενο μήνυμα, κατηγόρησε τον Ο' Λίρι ότι υπολόγισε λανθασμένα τον αντίκτυπο της Starlink στην κατανάλωση καυσίμου «κατά έναν παράγοντα 10» και πρόσθεσε: «Απολύστε αυτόν τον ανόητο».

Η Ryanair στο X συμμετείχε επίσης στη διαμάχη, ειρωνευόμενη μέσω του επίσημου λογαριασμού της, ειρωνευόμενη τον Μασκ κατά τη διάρκεια τεχνικού προβλήματος στην πλατφόρμα του: «ίσως χρειάζεσαι Wi-Fi @elonmusk;»

Πίσω από τις προσβολές κρύβεται μια ουσιαστική διαφωνία σχετικά με το κόστος και την απόδοση των αεροσκαφών. Η Ryanair έχει δημόσια αποκλείσει την εγκατάσταση του Starlink στα περισσότερα από 600 Boeing 737 της, υποστηρίζοντας ότι οι εξωτερικές κεραίες θα αυξήσουν την αντίσταση και την κατανάλωση καυσίμου.

Ο Ο' Λίρι σημείωσε ότι η τεχνολογία θα επιβαρύνει κατά περίπου 2% την κατανάλωση καυσίμου και θα μπορούσε να κοστίσει στην εταιρεία εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ το τίμημα αυτό δεν έχει νόημα σε πτήσεις μικρής διάρκειας όπου οι επιβάτες είναι απίθανο να πληρώσουν για συνδεσιμότητα.

Ο Μασκ αμφισβήτησε αυτούς τους αριθμούς, αναφερόμενος σε αεροπορικές εταιρείες που ήδη πετούν με αεροσκάφη εξοπλισμένα με Starlink και υποστηρίζοντας ότι το γρήγορο ίντερνετ θα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την επιλογή των επιβατών.

Επίσης, ο δισεκατομμυριούχος έχει κάνει σειρά αναρτήσεων στο Χ: «Μήπως να αγοράσω τη Ryanair και να βάλω κάποιον που το όνομά του είναι Ryan να τη διευθύνει;», αναφέρει σε μια, ενώ σε δεύτερη έχει βάλει και σχετική δημοσκόπηση.

Buy Ryan Air and restore Ryan as their rightful ruler — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026

Τα ειρωνικά σχόλια συνεχίστηκαν, ενώ πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων πρότειναν στον Μασκ να εξαγοράσει την εταιρεία.

«Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;» ρώτησε ο Μασκ κάτω από μια ανάρτηση της Ryanair στο X. «Θέλω πραγματικά να βάλω έναν Ryan επικεφαλής της Ryanair. Είναι το πεπρωμένο σου», συνέχισε.