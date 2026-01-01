Η κυβέρνηση της Ρωσίας υπέβαλε επίσημο διπλωματικό αίτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που έπλεε προς τη Βενεζουέλα και τώρα διαφεύγει από την αμερικανική Ακτοφυλακή στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος στους New York Times.

Το σχετικό δημοσίευμα της Πέμπτης ανέφερε πως το αίτημα παραδόθηκε αργά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ στάλθηκε επίσης στο Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Η διαμάχη για το πετρελαιοφόρο έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για την αδυναμία του να τερματίσει τον πόλεμο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ φιλοξένησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, τον ιδιωτικό του κλαμπ και κατοικία στη Φλόριντα, και οι δύο ηγέτες εξέφρασαν αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου, παρόλο που φαινόταν να έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο στα δύσκολα ζητήματα των εγγυήσεων ασφάλειας και των ανταλλαγών εδαφών.

Το αίτημα της Ρωσίας να σταματήσουν οι ΗΠΑ να καταδιώκουν το πλοίο θα μπορούσε να προσθέσει μια νέα πτυχή στις διαπραγματεύσεις.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούσαν το δεξαμενόπλοιο, γνωστό ως Bella 1, για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Το πλοίο, που ξεκίνησε το ταξίδι του από το Ιράν, ήταν καθ' οδόν για να παραλάβει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις προσπάθησαν να το σταματήσουν και να επιβιβαστούν σε αυτό στην Καραϊβική Θάλασσα.

Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι το πλοίο δεν έφερε έγκυρη εθνική σημαία, γεγονός που το καθιστούσε «απάτριδο» πλοίο και επιδεκτικό επιβίβασης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και ότι διέθεταν ένταλμα κατάσχεσης.

Ωστόσο, το πλήρωμα του Bella 1 αρνήθηκε να συμμορφωθεί και επέστρεψε στον Ατλαντικό.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει οιονεί αποκλεισμό σε ορισμένα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, καθώς επιδιώκει να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο.

Η εξαγωγή πετρελαίου, κυρίως προς την Κίνα, έχει κρατήσει την οικονομία της Βενεζουέλας σε λειτουργία.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν επιβιβαστεί και καταλάβει δύο άλλα δεξαμενόπλοια στην Καραϊβική. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να καταλάβουν περισσότερα πλοία.