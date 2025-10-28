Η Ρωσία υπογράμμισε την Τρίτη ότι οι τα στρατεύματα της άκουγαν συνεχώς ξένες γλώσσες να ομιλούνται από όσους πολεμούσαν για την Ουκρανία στην πρώτη γραμμή και υποσχέθηκε ότι αυτοί οι μαχητές θα «καταστραφούν».

Η Μόσχα υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι στρατιωτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ βρίσκεται στην Ουκρανία και ότι οι υπηρεσίες παρακολούθησης της έχουν καταγράψει αγγλικά και γαλλικά να ομιλούνται επανειλημμένα στην πρώτη γραμμή.

Από την πλευρά του, το NATO αναφέρει πως υποστηρίζει την Ουκρανία, αλλά δεν έχει αποστείλει στρατιώτες εκεί. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και οι κορυφαίες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν σημαντική παρουσία στην Ουκρανία.

«Οι στρατιώτες μας ακούν ξένες γλώσσες, ακούν συνεχώς ξένες γλώσσες στο μέτωπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για τις φήμες ότι η Γαλλία ετοιμάζεται να αποστείλει στρατιώτες στην Ουκρανία.

«Επομένως, αυτοί οι ξένοι είναι εκεί, και εμείς τους καταστρέφουμε. Οι στρατιώτες μας θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους».