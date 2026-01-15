Ρώσοι κατάσκοποι στρατολογούν ολοένα και περισσότερους Ουκρανούς για να πραγματοποιούν πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, με στόχο να υπονομεύσουν το ΝΑΤΟ και να επιχειρήσουν να στρέψουν την κοινή γνώμη κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Αξιωματικοί των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, που φέρονται να συνδέονται με το Κρεμλίνο, κατηγορούνται ότι προσεγγίζουν –ενδεχομένως ανυποψίαστα – άτομα μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Telegram ή ακόμη και μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών, προκειμένου να τα μετατρέψουν σε «πράκτορες μιας χρήσης», στους οποίους ανατίθενται εμπρησμοί, βανδαλισμοί και άλλες εχθρικές ενέργειες.

Στρατολογούνται επίσης άτομα και άλλων εθνικοτήτων.

Όπως αναμεταδίδει το Sky News, η ερευνητική έκθεση, που δημοσιεύθηκε από το think tank Royal United Services Institute (RUSI), αναφέρει ότι τα χρήματα αποτελούν βασικό κίνητρο, με εφήβους, μετανάστες και ηλικιωμένους με εμπειρία υπηρεσίας στον σοβιετικό στρατό να θεωρούνται ιδιαίτερα «πρόσφοροι» για στρατολόγηση.

Οι πληρωμές – που κυμαίνονται από εκατοντάδες έως χιλιάδες ευρώ – υπόσχονται συχνά να γίνονται σε κρυπτονομίσματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό της πηγής χρηματοδότησης από τις αρχές.

«Εχθρικοί δρώντες αναθέτουν πλέον χαμηλού κόστους ενέργειες σε αναλώσιμα άτομα (ή “πράκτορες της μίας ημέρας”) που στρατολογούνται διαδικτυακά», αναφέρει η έκθεση με τίτλο «Responding to Russian Sabotage Financing».

Το Κρεμλίνο έχει στο παρελθόν διαψεύσει τις δυτικές κατηγορίες περί εντεινόμενης εκστρατείας δολιοφθοράς και άλλων υβριδικών εχθρικών ενεργειών.

Ωστόσο, ο αριθμός των εμπρησμών και σοβαρών πράξεων δολιοφθοράς που συνδέονται με τη Ρωσία στην Ευρώπη φέρεται να αυξήθηκε σε 34 το 2024, από 12 το προηγούμενο έτος και μόλις δύο το 2022.

Οι συντάκτες της έκθεσης του RUSI σημειώνουν ότι αυτή η τακτική εσκεμμένα αποποιήσιμων ενεργειών, κάτω από το κατώφλι ενός συμβατικού πολέμου, έχει «εξελιχθεί σε συστηματική και γεωγραφικά στοχευμένη απειλή».

Καλούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσουν επειγόντως την αντίδρασή τους, προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές πράξεις δολιοφθοράς.

Μεταξύ άλλων, προτείνουν την υιοθέτηση κοινού ορισμού για το τι συνιστά δολιοφθορά, καθώς και την αξιοποίηση εργαλείων αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για την παρακολούθηση παράνομων χρηματοδοτικών διαύλων.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να αντιμετωπίζουν μεμονωμένα περιστατικά – ανεξαρτήτως του πόσο μικρής κλίμακας φαίνονται – ως μέρος ενός πολύ σοβαρότερου μοτίβου δραστηριότητας κατά των δυτικών συμμάχων.