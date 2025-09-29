Η Ρωσία προσπαθεί να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας προσπαθεί να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση και το ζεστό νερό, μετά τις ουκρανικές πυραυλικές επιθέσεις που προκάλεσαν σημαντικές διακοπές και τραυματισμό τουλάχιστον τριών πολιτών, δήλωσε τη Δευτέρα ο κυβερνήτης της περιοχής.

Ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε στοχεύσει τις υποδομές της περιοχής, αναγκάζοντας ορισμένες εγκαταστάσεις να στραφούν σε εφεδρικές γεννήτριες ενέργειας και είχε χτυπήσει δύο φορές την πρωτεύουσα της περιοχής - Μπέλγκοροντ - με έξι συνολικά πυρηνικές κεφαλές.

Μη επαληθευμένα πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν κάτι που έμοιαζε με ισχυρή πυραυλική επίθεση σε σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Μπέλγκοροντ, με μια σειρά από δυνατές εκρήξεις, ακολουθούμενες από καπνό που υψωνόταν στον ουρανό.

Для тех, кому жалко Белгород и тех, которые задаются вопросом «Нас то за что?». Просто напомню как выглядела Украина зимой 2022-2023, так же люди жили по графикам больше года. Если Путин решил это все забыть, это не значит что этого не было. pic.twitter.com/BtK1VxYUgV — Кубанская Народная Республика (@kuban_republic) September 28, 2025

Ο Γκλάντκοφ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν βομβαρδίσει άλλα μέρη της περιοχής, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, και έχουν εκτοξεύσει τουλάχιστον 76 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες, μερικά από τα οποία έχουν καταρριφθεί κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Μπέλγκοροντ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Γκλάντκοφ, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Μπέλγκοροντ να παίζει υπό το φως των πυρσών κατά τη διάρκεια μιας από τις πυραυλικές επιθέσεις, είπε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση.