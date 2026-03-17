WSJ, Reuters

Η Ρωσία έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με το Ιράν στον τομέα των πληροφοριών και της στρατιωτικής τεχνολογίας, παρέχοντας δορυφορικές εικόνες και βελτιωμένη τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να βοηθήσει την Τεχεράνη να στοχεύει αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα παρέχει επίσης τεχνικές συμβουλές για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αξιοποιώντας την εμπειρία της από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ συμβάλλει στη βελτίωση των δυνατοτήτων επικοινωνίας, πλοήγησης και στόχευσης των ιρανικών συστημάτων.

Η συνεργασία φέρεται να περιλαμβάνει και πληροφορίες για τις τοποθεσίες αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και συμμάχων τους στην περιοχή, με στόχο τη διευκόλυνση επιθέσεων.

Το πρακτορείο Reuters που μετέδωσε την είδηση σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Η συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν το Ιράν προμήθευσε τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στις επιχειρήσεις εκεί.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνολογίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

