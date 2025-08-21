Η Ρωσία μιλά για ενίσχυση των πυρηνικών της, εν μέσω «τεράστιων απειλών» από το εξωτερικό

Η Ρωσία θα πρέπει να αναβαθμίσει τα επόμενα χρόνια την πυρηνική της «ασπίδα», δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας (Rosatom), Αλεξέι Λιχάτσεφ, κάνοντας λόγο για «τεράστιες απειλές» από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Λιχάτσεφ ανέφερε σε δηλώσεις τους πως «στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, η ύπαρξη της χώρας μας απειλείται από τεράστιες απειλές. Ως εκ τούτου, η πυρηνική ασπίδα, που είναι και ένα όπλο, αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας».

«Σήμερα κατανοούμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια» συμπλήρωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Οι δηλώσεις του Λιχάτσεφ έγιναν καθώς μαίνεται για πάνω από 3,5 χρόνια ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία.