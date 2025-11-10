Η Ρωσία χαρακτηρίζει fake news τα περί ρήξης μεταξύ του Πούτιν και του Λαβρόφ

Η Ρωσία υποστήριξε τη Δευτέρα ότι επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό, αλλά ότι η κατάσταση βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε στις δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για τον τερματισμό του πολέμου σε «όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε και για τα σενάρια που φέρουν το Κρεμλίνο να έχει δυσαρεστηθεί με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ο υπουργός Λαβρόφ συνεχίζει τη δουλειά του. Αγνοήστε τα fake news για αυτόν» είπε ο Πεσκόφ.

O 75χρονος ΥΠΕΞ απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση στο Κρεμλίνο την περασμένη εβδομάδα, στην οποία συνήθως παρευρισκόταν και ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλο να παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική αργότερα αυτό το μήνα, έναν ρόλο που ο Λαβρόφ είχε αναλάβει στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο το βρετανικό Sky News μετέδωσε πως τα σενάρια για ρίξη μεταξύ του Πούτιν και του Λαβρόφ εντείνονται από τότε που ο Τραμπ ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τον περασμένο μήνα, μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ήταν η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ που ώθησε τον Λευκό Οίκο να αναβάλει τη Σύνοδο Κορυφής.

Ο δημοσιογράφος του Sky News γράφει ότι «η εκτίμηση ήταν ότι ο Λαβρόφ είτε είχε κάνει λάθος είτε είχε παρεκκλίνει από το σενάριο. Είτε ήταν τυχαίο είτε σκόπιμο, η διπλωματία του (ή η έλλειψή της) ''τορπίλισε'' τη Σύνοδο Κορυφής και φαινομενικά ανέκοψε την προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Κάτι τέτοιο θα είχε εξοργίσει τον Πούτιν, ο οποίος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για άλλα θέματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων».