Η Ρωσία είναι έτοιμη να διοχετεύσει πετρέλαιο στην Ινδία για να αντισταθμίσει τις διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για περίπου 9,5 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού σε πλοία κοντά στα ύδατα της Ινδίας, τα οποία μπορούν να φτάσουν εντός εβδομάδων, σύμφωνα με πηγή του κλάδου με άμεση γνώση του θέματος που μίλησε στο Reuters.

Η πηγή αρνήθηκε να αποκαλύψει τον αρχικό προορισμό των φορτίων του μη ρωσικού στόλου, αλλά ανέφερε ότι θα μπορούσαν να παραδοθούν στην Ινδία εντός εβδομάδων, προσφέροντας άμεση ανακούφιση στις εταιρείες διύλισης.

Η Ινδία είναι ευάλωτη σε διαταραχές του εφοδιασμού, καθώς τα αποθέματα αργού καλύπτουν μόνο περίπου 25 ημέρες ζήτησης, ενώ οι εταιρείες διύλισης διαθέτουν εξίσου περιορισμένα αποθέματα πετρελαίου, βενζίνης και υγραερίου.

Πηγή της ινδικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Νέο Δελχί αναζητά εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη συνέχιση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή πέραν των 10-15 ημερών.

Αναγκασμένη να αναζητήσει εναλλακτικές

Η διακοπή έχει άμεσες συνέπειες στην αγορά, καθώς περίπου το 40% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ινδίας διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, σύμφωνα με την πηγή. Ωστόσο, η διαδρομή αυτή έχει σχεδόν κλείσει, αναγκάζοντας τον τρίτο μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.

Οι ινδικές διυλιστικές εταιρείες επεξεργάζονται περίπου 5,6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα. Παρά ταύτα, τα Στενά του Ορμούζ έχουν καταστεί απροσπέλαστα μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων, που ακολούθησαν τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον στόχων στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν το Σάββατο.

Η πηγή από τον κλάδο, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ινδία να καλύψει έως και το 40% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο.

Σημειωτέον ότι οι εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία μειώθηκαν σε περίπου 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Ιανουάριο, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022, καθώς το Νέο Δελχί ζήτησε απαλλαγή από τους αμερικανικούς δασμούς, μειώνοντας το μερίδιο της Μόσχας στις συνολικές εισαγωγές πετρελαίου στο 21,2%, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου. Η πηγή ανέφερε ότι το μερίδιο ανέβηκε ξανά στο 30% περίπου τον Φεβρουάριο.

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης βρίσκονται σε τακτική επαφή με εμπόρους που πωλούν ρωσικό αργό πετρέλαιο, αλλά οποιαδήποτε αύξηση των εισαγωγών από τη Μόσχα θα εξαρτηθεί από τις οδηγίες της κυβέρνησης, καθώς συνεχίζονται οι εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφεραν δύο πηγές από τον κλάδο της διύλισης.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησε τον περασμένο μήνα να καταργήσει τους τιμωρητικούς δασμούς που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές από την Ινδία λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, αναφέροντας ότι το Νέο Δελχί είχε συμφωνήσει να «σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο».

Η Ινδία δεν το έχει πράξει, επιμένοντας ότι η στρατηγική της είναι να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό της σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και την «εξελισσόμενη διεθνή δυναμική».

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Πετρελαίου της Ινδίας, καθώς και η ρωσική πρεσβεία στο Νέο Δελχί, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τυχόν αύξηση των αγορών από τη Ρωσία. Ινδική πηγή ανέφερε λίγες ημέρες πριν από τον πόλεμο με το Ιράν ότι οι ινδικές εταιρείες δεν είχαν λάβει οδηγίες να αποφύγουν το ρωσικό πετρέλαιο.

Ενώ το ρωσικό πετρέλαιο πωλείται με έκπτωση σε σχέση με τις παγκόσμιες τιμές από τότε που η χώρα εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, αυτό θα μειωθεί τώρα. Η πηγή ανέφερε ότι η Ρωσία είναι επίσης έτοιμη να πουλήσει υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ινδία, μετά τη διακοπή της παραγωγής από το Κατάρ τη Δευτέρα, καθώς η σύγκρουση επεκτάθηκε.

Οι ινδικές εταιρείες έχουν μειώσει τις προμήθειες φυσικού αερίου σε ορισμένους βιομηχανικούς πελάτες για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη, σύμφωνα με το Reuters.

Τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας στην Ασία, προμηθεύονται περίπου το ήμισυ των εισαγωγών τους σε αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, αλλά η Ινδία διαθέτει πολύ λιγότερες αποθήκες από την Κίνα και είναι πιο εκτεθειμένη σε περιφερειακές διαταραχές του εφοδιασμού, καθώς οι αγορές της Ρωσίας μειώθηκαν υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύσει τα πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ, εάν χρειαστεί, και διέταξε την Αμερικανική Εταιρεία Διεθνούς Χρηματοδότησης Ανάπτυξης να παρέχει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις για τη ναυτιλία στον Κόλπο.