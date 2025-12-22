Η Ρωσία είναι έτοιμη για νομική δέσμευση μη επίθεσης σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, λέει ο Ριαμπκόφ (vid)

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η «Μόσχα δεν πρόκειται να επιτεθεί είτε στην ΕΕ είτε στο ΝΑΤΟ», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμη να το καταγράψει σε νομικό έγγραφο.

Η ΕΕ έχει εμμονή με τη χίμαιρα της υποτιθέμενης προετοιμασίας μιας «ρωσικής επίθεσης», η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ρώσος υφυπουργός.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι έχουν ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας προγράμματα επαναστρατιωτικοποίησης στην Ευρώπη με το πρόσχημα μιας υποτιθέμενης απειλής από τη Ρωσία.

Russian Deputy FM Sergei Ryabkov:



Russia does not plan to attack NATO.



Moscow is open to legally committing to non-aggression.



EU is blocking U.S.–Russia rapprochement on Ukraine. pic.twitter.com/jD9VmADygr — Clash Report (@clashreport) December 22, 2025

Υποστήριξε ότι η ΕΕ έχει σαφή επιθυμία να αποτρέψει «τη σύγκλιση των προσεγγίσεων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών» στην επίλυση του ζητήματος της Ουκρανίας.

«Στην πρόσφατα δημοσιευμένη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ τίθεται ρητά το ζήτημα της ακαταλληλότητας της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε σοβαρά ερωτήματα προς την αμερικανική πλευρά, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την Ουκρανία. Ωστόσο, θα ήταν άδικο να μην αναγνωρίσουμε τα παραπάνω ως σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση», σημείωσε ακόμη ο Ριαμπκόφ.

Ακόμη, τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «αναθεώρησε ουσιαστικά την πορεία» της διοίκησης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, απομακρύνοντας ορισμένα «βαθιά αντιρωσικά στοιχεία από την πολιτική της Ουάσιγκτον».

«Χωρίς να ωραιοποιώ καθόλου την πραγματικότητα και χωρίς να προσπαθώ να υπερεκτιμήσω τη σημασία των αλλαγών που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ από τη σκοπιά των ρωσικών συμφερόντων, θα σημειώσω ωστόσο ότι, δείχνοντας σαφώς την πολιτική της βούληση, η κυβέρνηση Τραμπ έλαβε μέτρα για τη δημιουργία της ατμόσφαιρας που απαιτείται για την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης», συνέχισε ο Ριάμπκοφ.

Τέλος, ο ίδιος πρόσθεσε ότι θεμελιώδους σημασίας ήταν και το γεγονός ότι η αμερικανική πλευρά συμφώνησε σε ανώτατο επίπεδο ότι μία από τις πρωταρχικές αιτίες της σύγκρουσης ήταν η «επιθετική επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ρωσικά σύνορα».