Η Ρωσία αποχωρεί από τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων - «Ομολογία ενοχής», λέει η Ουκρανία

Η Ουκρανία επέκρινε την Τετάρτη τη Ρωσία για τα σχέδιά της να αποσυρθεί από τη Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων, λέγοντας ότι η πρόταση αυτή αποτελεί σιωπηρή ομολογία ενοχής από τη Μόσχα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου και βασανιστήρια αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022. Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με ιστότοπο της ρωσικής κυβέρνησης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα σχέδια για την αποχώρηση από τη Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, η οποία υπογράφηκε από τη Μόσχα το 1996.

«Αυτό το βήμα αποτελεί ουσιαστικά παραδοχή ενοχής - για συστηματικά βασανιστήρια και απόπειρα αποφυγής ευθύνης για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Η απόφαση της Μόσχας θα πρέπει να εγκριθεί από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να ψηφιστεί στο κοινοβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.

Τον Μάρτιο, μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι η «εκτεταμένη και συστηματική» χρήση εξαναγκαστικών εξαφανίσεων και βασανιστηρίων Ουκρανών από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Η Ολλανδία και 40 άλλα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ έχουν επίσης ζητήσει ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις.