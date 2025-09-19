Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) προειδοποιεί ότι κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι φαίνεται να διεξάγουν συντονισμένη εκστρατεία υπό την καθοδήγηση του Κρεμλίνου για να απειλήσουν τη Φινλανδία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, με τρόπο που παραπέμπει στις τακτικές που χρησιμοποίησε η Ρωσία πριν εισβάλει στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Newsweek.

Η ανάλυση του ISW υπογραμμίζει τις δυτικές ανησυχίες ότι η Ρωσία διατηρεί επεκτατικές φιλοδοξίες πέρα από την Ουκρανία και θα μπορούσε να επιχειρήσει να καταλάβει έδαφος ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ, εάν εκτιμήσει ότι η συμμαχία δεν είναι έτοιμη να τηρήσει την υποχρέωσή της βάσει του Άρθρου 5 για συλλογική άμυνα.

Η ρωσική πλευρά αρνείται ότι επιδιώκει εδαφικές επεκτάσεις ή σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, αλλά το Κρεμλίνο έχει χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ «σε πόλεμο» με τη Ρωσία λόγω της στήριξής του προς την Ουκρανία, η οποία συνεχίζει να αποκρούει τη ρωσική εισβολή.

Το ISW σημειώνει ότι οι τελευταίες δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ειδικός Απεσταλμένος Σεργκέι Ιβάνοφ και ο Αλεξέι Τσέπα της Κρατικής Δούμας, αυξάνουν τις απειλές κατά της Φινλανδίας, χρησιμοποιώντας γλώσσα που αντανακλά τα ψευδή επιχειρήματα του Κρεμλίνου για την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι ο «ουδέτερος μανδύας» της φινλανδικής κυβέρνησης «ξεφλούδισε» και ότι η τάση για ρεβανσισμό είναι εμφανής στη χώρα.

Η Φινλανδία, η οποία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ιστορικά είχε αποκρούσει την επίθεση της Σοβιετικής Ένωσης το 1939, κατηγορείται από τον πρώην Ρώσο πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ ότι προετοιμάζεται για επίθεση κατά της Ρωσίας. Η ένταξη της χώρας στη συμμαχία υπόσχεται συλλογική άμυνα βάσει του Άρθρου 5 σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης.

Σήμερα η Εσθονία γνωστοποίησε ότι η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο της πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας με τρία μαχητικά αεροσκάφη που παρέμειναν 12 λεπτά πριν αποχωρήσουν.

Συνολικά, η κατάσταση υπογραμμίζει την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, με τη Φινλανδία να βρίσκεται στο επίκεντρο πιθανών στρατιωτικών και διπλωματικών συγκρούσεων.