Επιβεβαιώνονται οι απειλές της Ρωσίας για αντίποινα - Μη στρατιωτικοί στόχοι επλήγησαν στο Χάρκοβο

Μη στρατιωτικοί στόχοι επλήγησαν το Χάρκοβο πριν λίγη ώρα, έπειτα από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση, με αποτέλεσμα 21 άνθρωποι που ζουν σε συγκρότημα διαμερισμάτων, να τραυματιστούν.

Το ξενοδοχείο Kharkiv Palace που επλήγη από την επίθεση, φιλοξενεί συχνά δημοσιογράφους-ανταποκριτές ξένων δικτύων, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερα θύματα, χωρίς να διευκρινίζεται προς το παρόν αν ήταν υπάλληλοι του ξενοδοχείου ή ξένοι πολίτες.

«Οι γιατροί παρέχουν βοήθεια σε οκτώ άτομα αυτή τη στιγμή, όλοι τους νοσηλεύονται», ανέφερε ο Όλεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Χάρκοβο, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε «ένα ιατρικό ίδρυμα, πολυκατοικίες, καταστήματα και άλλους δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς», είπε.

Ο δήμαρχος Iχόρ Τερέχοφ δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα κτίριο κατοικιών και ότι συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τα θύματα.

Με ανακοίνωσή του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χάρκοβο, ανέφερε την επίθεση, ενώ επισήμανε ότι στόχος ήταν το συγκρότημα διαμερισμάτων.

«Οι κατοχικές δυνάμεις έπληξαν τον κεντρικό τομέα του Χάρκοβο, χτύπησαν αποκλειστικά μη στρατιωτικές υποδομές. Σε αυτές περιλαμβάνονται ένα ιατρικό ίδρυμα, συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα και δημόσιοι χώροι», έγραψε ο κυβερνήτης διευκρινίζοντας ότι η ρωσική επίθεση περιλάμβανε έξι πλήγματα.

Νωρίτερα σήμερα (30/12), απειλές εκτόξευσε η Μόσχα εναντίον του Κιέβου, στον απόηχο της πυραυλικής επίθεσης που έπληξε τη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 18 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιών. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμώρητο».

Όπως αναφέρθηκε από το υπουργείο, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν με ουκρανικούς πυραύλους Olkha, τσεχικής κατασκευής Vampire, εξοπλισμένους με κεφαλές διασποράς, ενώ τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν όλους τους πυραύλους και τους περισσότερους από τους πυραύλους.

«Αρκετοί πύραυλοι και τμήματα από τους καταρριφθέντες πυραύλους Vilkha έπληξαν την πόλη του Μπέλγκοροντ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Δεκαοκτώ άτομα ανάμεσά τους και δύο παιδιά σκοτώθηκαν από την πυραυλική επίθεση, ενώ 111 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δεκαπέντε παιδιά.

Η ανακοίνωση προσθέτει, ότι αν οι πύραυλοι Vilkha έπλητταν απευθείας τους στόχους τους και απελευθέρωναν πυρομαχικά διασποράς «οι συνέπειες θα ήταν απροσμέτρητα πιο σοβαρές».

«Το καθεστώς του Κιέβου, το οποίο διέπραξε αυτό το έγκλημα, προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τις ήττες στο μέτωπο και θέλει επίσης να μας προκαλέσει», ανέφερε το υπουργείο στη σχετική ανακοίνωση.

Προσθέτει ότι «οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στοχεύουν μόνο σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Η Ουκρανία δεν έχει ακόμη σχολιάσει άμεσα την κατάσταση στο Μπέλγκοροντ, αλλά τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης -επικαλούμενα πηγές των μυστικών υπηρεσιών- αναφέρουν ότι έχουν δεχθεί επιθέσεις μόνο σε στρατιωτικούς στόχους.

A day after Russian missile strikes on Kyiv, Odesa, Dnipro etc killed at least 39 Ukrainian civilians and injured at least 159, Ukraine hits the Russian city of Belgorod with a rocket barrage. Footage from Russian Telegram channels. pic.twitter.com/woW6CKucON