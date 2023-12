Ρωσία: Πυραυλικές επιθέσεις στο κέντρο του Μπέλγκοροντ - Αναφορές για νεκρά παιδιά (vids)

Νέες πυραυλικές επιθέσεις, τις οποίες η Μόσχα αποδίδει στον ουκρανικό στρατό, σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Μπέλγκοροντ, στη δυτική Ρωσία.

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν στη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης εναντίον του Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε ο Ρώσος υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων, την επομένη ημέρα των μαζικών ρωσικών πληγμάτων κατά της Ουκρανίας.

«Δεκατέσσερις ενήλικες και δύο παιδιά σκοτώθηκαν στο Μπέλγκοροντ, εξαιτίας βομβαρδισμών από τον ουκρανικό στρατό», ανέφερε ο υπουργός μέσω της πλατφόρμας Telegram, προσθέτοντας πως υπάρχουν ακόμα 108 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δεκαπέντε παιδιά.

Belgorod, Russia..... How's the FO of the FA tasting? pic.twitter.com/Rfu3XSr36q

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αρκετές οβίδες έπληξαν τον οικιστικό τομέα, διευκρίνισε ο Γκλάντκοφ.

Η Ουκρανία συνέχισε σήμερα να μετρά τους νεκρούς της μετά τις σφοδρές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την προηγουμένη από τη Ρωσία σε πόλεις της, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Κίεβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον τριάντα ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, σύμφωνα με τις αρχές.

Το κύμα των πληγμάτων, ένα από τα σφοδρότερα από την αρχή του πολέμου που κλείνει σύντομα δύο χρόνια, είχε στόχο πολυκατοικίες, ένα μαιευτήριο, ένα εμπορικό κέντρο, αλλά επίσης βιομηχανικές και στρατιωτικές υποδομές.

«Πρόκειται για την πιο μαζική πυραυλική επίθεση» με εξαίρεση τις πρώτες ημέρες του πολέου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιγκνάτ.

Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, έναν απολογισμό 39 νεκρών και περισσότερων από 160 τραυματιών, όμως πτώματα συνέχιζαν σήμερα να ανασύρονται από τα συντρίμμια στο Κίεβο.

Η επίθεση αυτή ήταν «η πιο σημαντική σε όρους θυμάτων μεταξύ των αμάχων», δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο κηρύσσοντας «ημέρα πένθους» την 1η Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως η Ρωσία «χρησιμοποίησε σχεδόν όλους τους τύπους όπλων του οπλοστασίου της».

Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, η Μόσχα εκτόξευσε σχεδόν 160 όπλα, μεταξύ των οποίων πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι Σαχίντ. Η αντιαεροπορική άμυνα κατάφερε να καταρρίψει 88 πυραύλους και 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα πλήγματα καταγράφηκαν στο κέντρο της πόλης, ενώ ο επικεφαλής της περιοχής Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ έκανε λόγο για δύο παιδιά που σκοτώθηκαν από τις εκρήξεις.

Putin needs to understand that Russia is not vaccinated against justice.



Belgorod, Russia. pic.twitter.com/UBIG2aytRA