Η Ρωσία απειλεί με αντίποινα την Ευρώπη ως απάντηση στις συλλήψεις πλοίων της

Η Ρωσία μπορεί να αναπτύξει το Πολεμικό Ναυτικό της για να εμποδίσει ευρωπαϊκές δυνάμεις να συλλαμβάνουν τα πλοία της και μπορεί να προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον της ευρωπαϊκής ναυσιπλοΐας, αν συλληφθούν ρωσικά πλοία, δήλωσε σήμερα ο Νικολάι Πατρούσεφ, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δυτικά κράτη επιδιώκουν να αποκλείσουν τη Ρωσία από το παγκόσμιο εμπόριο και να πλήξουν τα δημόσια οικονομικά της επιβάλλοντας περισσότερες από 30.000 κυρώσεις για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Προσπαθούν επίσης να αποκλείσουν τα πετρελαιοφόρα της με τα οποία διακινείται το ρωσικό πετρέλαιο. Τον Ιανουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να περιορίσουν τις πετρελαϊκές εξαγωγές της Βενεζουέλας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές πειρατεία.

«Αν δεν τους δώσουμε μια σκληρή απάντηση, τότε σύντομα οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και ακόμα και οι χώρες της Βαλτικής θα γίνουν σε τέτοιο βαθμό αλαζονικοί που θα προσπαθήσουν να αποκλείσουν την πρόσβαση της χώρας μας στις θάλασσες, τουλάχιστον στη λεκάνη του Ατλαντικού», δήλωσε στο ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Argumenty i Fakty ο Πατρούσεφ, συνεργάτης του Κρεμλίνου και πρόεδρος του Ναυτιλιακού Συμβουλίου της Ρωσίας.

«Πιστεύουμε ότι, όπως πάντα, η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας είναι το Πολεμικό Ναυτικό. Στις κύριες ναυτιλιακές περιοχές, περιλαμβανομένων περιφερειών μακριά από τη Ρωσία, σημαντικές δυνάμεις πρέπει να είναι μόνιμα ανεπτυγμένες - δυνάμεις ικανές να ψυχράνουν τη ζέση δυτικών πειρατών», δήλωσε ο Πατρούσεφ