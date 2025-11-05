Η Γερμανία είναι «ο οίκος ανοχής της Ευρώπης», δήλωσε η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ (CDU) και ζήτησε απαγόρευση της πορνείας και της αγοράς του σεξ, στο πρότυπο της Σουηδίας και της Νορβηγίας.

«Όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά λέμε ότι η πορνεία είναι ένα επάγγελμα όπως όλα τα άλλα, αυτό δεν είναι μόνο γελοίο, αλλά και μια πράξη υποτίμησης των γυναικών. Δεν υπάρχει …πρακτική για μαθητευόμενους σε αυτό το επάγγελμα», δήλωσε η κυρία Κλέκνερ, μιλώντας χθες, Τρίτη, το βράδυ στην τελετή απονομής του βραβείου «Ηρωίδες» του Ιδρύματος 'Αλις Σβάρτσερ στις Ζαμπίνε Κονστάμπελ και Κάτριν Ζάουερ-Κέλπιν, ακτιβίστριες της οργάνωσης Karo, η οποία βοηθά τις γυναίκες να εγκαταλείψουν την πορνεία και διεξάγει εκστρατεία κατά της καταναγκαστικής έκδοσης γυναικών, της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι πρέπει επιτέλους να απαγορεύσουμε την πορνεία και την αγορά του σεξ σε αυτή τη χώρα», τόνισε η πρόεδρος της Bundestag και υπογράμμισε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν προστατεύει επαρκώς τις εκδιδόμενες γυναίκες.

«Οι βίαιες επιθέσεις, η συντριπτική δύναμη των ανδρών και η έλλειψη συναίνεσης επιμένουν. Η Γερμανία είναι το πορνείο της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κλέκνερ και τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής συστήματος παρόμοιου με αυτό που ισχύει στην Σουηδία και στην Νορβηγία, όπου οι πελάτες τιμωρούνται και οι οίκοι ανοχής κλείνουν. Η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών είναι παράνομη, ενώ οι πόρνες δεν διώκονται και λαμβάνουν υποστήριξη προκειμένου να εγκαταλείψουν τη βιομηχανία του σεξ και να αλλάξουν τη ζωή τους.