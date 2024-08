Η πρόβλεψη του ιστορικού «Νοστράδαμου»: Ποιος προηγείται στη μάχη Χάρις-Τραμπ

Ο ιστορικός Άλαν Λίχτμαν, γνωστός και ως ο «Νοστράδαμος» των προεδρικών εκλογών, αποκάλυψε την Τρίτη ποιος προηγείται στην αναμέτρηση για τον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο. Κάμαλα Χάρις ή Ντόναλντ Τραμπ;

Ο καθηγητής Ιστορίας του American University της Ουάσιγκτον, ο οποίος έχει προβλέψει με ακρίβεια τον νικητή όλων των προεδρικών εκλογών από την επανεκλογή του Ρίγκαν το 1984 επικαιροποίησε το περίπλοκο μοντέλο πρόβλεψής του, ώστε να αντικατοπτρίζει την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα και την ανάδειξη της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις σε πιθανή υποψήφια των Δημοκρατικών.

Με βάση το μοντέλο του, το οποίο περιλαμβάνει δεκατρείς παράγοντες ή «κλειδιά», όπως τους αποκαλεί, η Χάρις βρίσκεται σήμερα πιο κοντά στη νίκη απ'ότι ο αντίπαλός της, Τραμπ.

Το μοντέλο του Λίχτμαν αποτελείται από 13 παράγοντες - ερωτήσεις «σωστό ή λάθος», που κατά τον ίδιο συνιστούν μια ισχυρή ένδειξη του νικητή της μάχης της Χάρις με τον Τραμπ.

Είπε ότι θα κάνει την επίσημη πρόβλεψή του για τις εκλογές τον επόμενο μήνα, αλλά η Χάρις κατέχει την πλειοψηφία των «κλειδιών». «Σκοπεύω να κάνω την επίσημη πρόβλεψή μου τον Αύγουστο μετά το συνέδριο των Δημοκρατικών», έγραψε ο Lichtman στο X.

Κάθε ερώτημα τίθεται για τον καθένα από τους δύο μονομάχους και στην περίπτωση του σωστού, τους δίνει ένα «κλειδί», ειδάλλως ο πόντος περνά στον αντίπαλο. Όποιος συγκεντρώνει έξι ή και παραπάνω «κλειδιά» προβλέπεται ότι θα πανηγυρίσει την βραδιά των εκλογών.

Ο Λίχτμαν σημείωσε ότι με τη μετάβαση από τον Μπάιντεν στη Χάρις ως τον πιθανό υποψήφιο την περασμένη εβδομάδα, οι Δημοκρατικοί έχασαν ένα πλεονέκτημα: τον παράγοντα του κατεστημένου.

Τα «κλειδιά» είναι:

