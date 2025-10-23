Η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ χαιρετίζει τις κυρώσεις που επέβαλε o Τραμπ στη Ρωσία

Η πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον εξήρε χθες Τετάρτη τις κυρώσεις που επέβαλε στη Ρωσία η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως μόνο οι επιδείξεις ισχύος έχουν αποτέλεσμα έναντι της Μόσχας.

«Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια θέση της Ουκρανίας κατά την οποία η ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά διά της ισχύος και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο και με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων διεθνών εργαλείων», ανέφερε η Όλγα Στεφανίσινα μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter).

Κυρώσεις των ΗΠΑ στους ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil της Ρωσίας

Στο μεταξύ, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Ο Ντ. Τραμπ «ελπίζει» πως οι «τεράστιες» κυρώσεις στη Ρωσία θα είναι βραχείας διάρκειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας για «τεράστιες» κυρώσεις, ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως «ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί», καθώς υποδεχόταν τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.