Η Πολωνία αναχαιτίζει ρωσικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Πολωνικά μαχητικά αναχαιτίσαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, το οποίο πετούσε κοντά στον εναέριο χώρο της χώρας, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο στρατός της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

Οι χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, λίγες μόνο ημέρες μετά την είσοδο περισσότερων από 20 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

«Σήμερα το πρωί, πάνω από τα διεθνή ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν, αναγνώρισαν οπτικά και συνόδευσαν από την περιοχή ευθύνης τους ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που πετούσε κοντά στα σύνορα του πολωνικού εναέριου χώρου», ανέφερε ο στρατός.

Ανέφερε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας παρατηρήθηκαν αντικείμενα να εισέρχονται στον πολωνικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας.

«Έπειτα από λεπτομερή ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι πιθανότατα επρόκειτο για μπαλόνια λαθρεμπορίου, τα οποία κινούνταν σύμφωνα με την κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου», ανέφερε ο στρατός. Πρόσθεσε ότι μέρος του εναέριου χώρου πάνω από την περιοχή Podlaskie της βορειοανατολικής Πολωνίας, η οποία συνορεύει με τη Λευκορωσία, έκλεισε προσωρινά για την πολιτική αεροπορία για λόγους ασφαλείας.