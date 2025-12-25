Η Πολωνία αναχαίτισε ρωσικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική

Η Πολωνία απέστειλε μαχητικά αεροσκάφη για να αναχαιτίσουν ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης που πετούσε κοντά στον εναέριο χώρο της πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα και δήλωσε ότι δεκάδες αντικείμενα εισήλθαν από τη Λευκορωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου μπορεί να υποδηλώνουν πρόκληση.

«Αυτό το πρωί, πάνω από τα διεθνή ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, τα πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν, αναγνώρισαν οπτικά και απέτρεψαν από την περιοχή ευθύνης τους ένα ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης που πετούσε κοντά στα σύνορα του πολωνικού εναέριου χώρου,» δήλωσε ο πολωνικός στρατός την Πέμπτη.

Οι χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, λίγες μέρες μετά την είσοδο περισσοτέρων από 20 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Πολωνίας δήλωσε ότι αρκετές δεκάδες αντικείμενα εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο από την πλευρά της Λευκορωσίας και τα τέσσερα που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί ως πιθανές αερόστατα λαθρεμπορίου.

«... η μαζικότητα της παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου, η εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της ειδικής εορταστικής περιόδου, η εκτίμηση της δραστηριότητας των ρωσικών αεροσκαφών στη Βαλτική Θάλασσα και το γεγονός ότι παρόμοια περιστατικά συνέβησαν πρόσφατα στη Λιθουανία, μπορεί να υποδηλώνουν ότι πρόκειται για πρόκληση καλυμμένη ως επιχείρηση λαθρεμπορίου,» ανέφερε.

Οι πρεσβείες της Λευκορωσίας και της Ρωσίας στη Βαρσοβία δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Τα αερόστατα από τη Λευκορωσία έχουν προκαλέσει επανειλημμένα διακοπές στη ναυσιπλοΐα στη Λιθουανία, αναγκάζοντας το αεροδρόμιο του Βίλνιους να κλείσει.

Η Λιθουανία λέει ότι τα αερόστατα στέλνονται από λαθρέμπορους που μεταφέρουν τσιγάρα και συνιστούν «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας. Η Λευκορωσία έχει αρνηθεί την ευθύνη για τα αερόστατα.

Ο πολωνικός στρατός δήλωσε ότι μέρος του εναέριου χώρου πάνω από την περιοχή Ποντλάσκι στη βορειοανατολική Πολωνία, που συνορεύει με τη Λευκορωσία, έκλεισε προσωρινά για τη στρατιωτική κυκλοφορία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια.





