Ευρωβαρόμετρο

Με αισιοδοξία βλέπουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πλειοψηφία των Βουλγάρων (59%) όπως οι άλλοι πολίτες χωρών μελών της ΕΕ (66%), σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που παρουσιάστηκε την Τετάρτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι μισοί από τους Βούλγαρους ερωτηθέντες και τους άλλους Ευρωπαίους έχουν θετική γνώμη για την ΕΕ, ενώ το 44% των Βουλγάρων και το 41% των άλλων πολιτών της ΕΕ βλέπουν θετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Οι περισσότεροι ερωτηθέντες, 62% στη Βουλγαρία και 72% σε ολόκληρη την ΕΕ, λένε ότι οι δράσεις της ΕΕ επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, με περίπου τους μισούς να περιγράφουν αυτήν την επιρροή ως θετική.

Για το 58% των Βουλγάρων και το 73% των άλλων Ευρωπαίων, η χώρα τους ωφελείται από την ένταξή της στην ΕΕ. Μεταξύ των Βουλγάρων, το 47% προσδιορίζει τις καλύτερες ευκαιρίες εργασίας ως το κύριο όφελος (σε σύγκριση με το 25% των άλλων Ευρωπαίων), ενώ οι ερωτηθέντες σε άλλα κράτη μέλη επισημαίνουν συχνότερα την ειρήνη και την ασφάλεια ως βασικά πλεονεκτήματα.

Σχεδόν οι μισοί Βούλγαροι (49%) και το 42% των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι η ΕΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, το 50% των Βουλγάρων και το 52% των άλλων Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η χώρα τους δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Στη Βουλγαρία, το 43% (σε σύγκριση με το 55% σε ολόκληρη την ΕΕ) αναμένει ότι το βιοτικό του επίπεδο θα παραμείνει αμετάβλητο τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ το 27% εκφράζει απαισιοδοξία.

Περισσότεροι από τους μισούς Βούλγαρους (56%) και το 68% των άλλων Ευρωπαίων πιστεύουν ότι ο ρόλος της ΕΕ στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών θα αυξηθεί. Μια ισχυρή πλειοψηφία, 81% στη Βουλγαρία και 90% σε άλλες χώρες της ΕΕ, συμφωνεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι πιο ενωμένα στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Η υποστήριξη για έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό της ΕΕ είναι επίσης σημαντική, με το 69% των Βουλγάρων και το 77% των άλλων πολιτών της ΕΕ να τάσσονται υπέρ της αύξησης της χρηματοδότησης για την κατασκευή βασικών έργων. Ωστόσο, οι περισσότεροι ερωτηθέντες (61% στη Βουλγαρία και 64% σε ολόκληρη την ΕΕ) δήλωσαν ότι δεν είχαν διαβάσει πρόσφατα πληροφορίες σχετικά με τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η συντριπτική πλειοψηφία, το 82% των Βουλγάρων και το 85% των άλλων Ευρωπαίων, υποστηρίζουν τη σύνδεση της κατανομής των κονδυλίων της ΕΕ με την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στα κράτη μέλη. Λίγο πάνω από το 70% υποστηρίζει την εισαγωγή νέων πηγών εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ το 58% των Βουλγάρων και το 55% των άλλων ερωτηθέντων της ΕΕ απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο κατανομής του προϋπολογισμού, με παρόμοια ποσοστά να επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα και την ιχνηλασιμότητα των δαπανών.

Στη Βουλγαρία, το 43% των ερωτηθέντων, σε σύγκριση με το 62% στην υπόλοιπη ΕΕ, θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο. Βασικά ζητήματα που οι συμμετέχοντες θέλουν να αντιμετωπίσουν οι ευρωβουλευτές περιλαμβάνουν τον πληθωρισμό, την άμυνα, τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι ερωτηθέντες λένε επίσης ότι το ΕΚ θα πρέπει πρωτίστως να προστατεύει την ειρήνη (πάνω από 45%), μαζί με τη δημοκρατία (19% στη Βουλγαρία έναντι 33% στην ΕΕ), την ελευθερία του λόγου (17% έναντι 22%), το κράτος δικαίου (28% έναντι 22%) και την ελεύθερη κυκλοφορία (34% έναντι 15%).

Η έρευνα διεξήχθη τον Μάιο του 2025, με τη συμμετοχή 1.039 ατόμων στη Βουλγαρία.