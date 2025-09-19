Σημαντικά άλλα και δραματικά έχει επηρεαστεί η άποψη των Ρεπουμπλικανών για την πορεία των ΗΠΑ, έπειτα από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση AP-NORC.

Το ποσοστό όσων θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κατρακύλησε από το 70% τον Ιούνιο στο 49% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το AP.

Η έρευνα καταγράφει δραματική στροφή ιδιαίτερα στις γυναίκες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και στους νεότερους των 45 ετών. Μεταξύ των τελευταίων, το 61% δηλώνει πλέον ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος πορεία – αύξηση κατά 30 μονάδες από τον Ιούνιο.

Συνολικά, μόλις το 25% των Αμερικανών θεωρεί ότι η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, έναντι περίπου 40% το καλοκαίρι.

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση αποδίδουν την απαισιοδοξία τους στην πολιτική βία, αλλά και σε ανησυχίες για το κόστος ζωής, την εγκληματικότητα και τις κοινωνικές διαιρέσεις.

Η έρευνα έρχεται μετά από μια σειρά περιστατικών βίας με πολιτικά χαρακτηριστικά: τη δολοφονία της Δημοκρατικής Μέλισα Χόρτμαν στη Μινεσότα τον Ιούνιο, τον εμπρησμό στην κατοικία του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο τον Απρίλιο, αλλά και την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι στην Πενσιλβάνια.

Ο Τραμπ απέδωσε τη δολοφονία του Κερκ στη «ριζοσπαστική αριστερά» και εξετάζει, σύμφωνα με μέλη της διοίκησής του, τη λήψη μέτρων κατά προοδευτικών οργανώσεων, όπως χαρακτηρισμό ορισμένων ως τρομοκρατικών, έρευνες για εκβιασμούς και αφαίρεση φοροαπαλλαγών.

Η απαισιοδοξία δεν περιορίζεται όμως μόνο στην πολιτική βία.

Οικονομικά προβλήματα, με αυξήσεις τιμών και δυσκολίες εύρεσης καλών θέσεων εργασίας, συντηρούν το αρνητικό κλίμα.

Απότομη πτώση μεταξύ των Ρεπουμπλικανών

Οι απόψεις για την κατεύθυνση της χώρας τείνουν να είναι αρκετά σταθερές, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες σημαντικά γεγονότα κλονίζουν τα συναισθήματα των μελών των κομμάτων για την κατάσταση της χώρας.

Η μετατόπιση της αισιοδοξίας των Ρεπουμπλικανών, ειδικά μεταξύ των νεότερων Ρεπουμπλικανών και των γυναικών των Ρεπουμπλικανών, είναι αξιοσημείωτη για την κλίμακά της.

Η πτώση των Ρεπουμπλικανών που βλέπουν τη χώρα να κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση είναι μεγαλύτερη από την πτώση μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε την επανεκλογή του.

Reuters/Ipsos: Η σκληρή ρητορική στον δημόσιο πολιτικό λόγο ενθαρρύνει τη βία

Δύο στους τρεις Αμερικανούς θεωρούν ότι η σκληρή ρητορική στον δημόσιο πολιτικό λόγο ενθαρρύνει τη βία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Το 63% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι Αμερικανοί μιλούν για την πολιτική συμβάλλει «πολύ» στην ενίσχυση της βίας, ενώ το 31% θεωρεί ότι δίνει «λίγη» ώθηση.

Παράλληλα, το 79% πιστεύει ότι η αμερικανική κοινωνία έχει γίνει λιγότερο ανεκτική απέναντι σε διαφορετικές απόψεις τα τελευταία 20 χρόνια.

Η έρευνα δείχνει μια κοινωνία ανήσυχη για τις κομματικές διαιρέσεις και την πολιτική βία, η οποία έχει αυξηθεί αισθητά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, τους πρώτους έξι μήνες του 2025 σημειώθηκαν περίπου 150 επιθέσεις με πολιτικά κίνητρα, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Η δολοφονία Κερκ φαίνεται να προκάλεσε μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό σε σύγκριση με τις δολοφονίες της Δημοκρατικής βουλευτού Μέλισα Χόρτμαν και του συζύγου της στη Μινεσότα τον Ιούνιο.

Το 68% δήλωσε ότι έμαθε «πολλά» για τη δολοφονία Κερκ, έναντι μόλις 26% για την υπόθεση Χόρτμαν.