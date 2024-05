Η Ρωσία θέλει να δημιουργήσει ουδέτερη ζώνη στο Χάρκοβο - Το Κίεβο στέλνει ενισχύσεις

Η Ουκρανία έστειλε στρατιωτικές ενισχύσεις για να βοηθήσει τα στρατεύματά της να αποκρούσουν τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις σε παραμεθόριες περιοχές του Χαρκόβου στα βορειοανατολικά, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας, καθώς φαίνεται ότι η Μόσχα προσπαθεί να ανοίξει νέο μέτωπο στον πόλεμο.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί κατά ένα χιλιόμετρο στην περιοχή του Χαρκόβου, κοντά στο Βοβτσάνσκ. Η πηγή είπε ότι ο ρωσικός στρατός είχε ως στόχο να προχωρήσει έως και 10 χιλιόμετρα στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη. Οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονταν για να συγκρατήσουν την προέλαση της Μόσχας.

Νωρίτερα, το Κίεβο δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα στη βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου με τεθωρακισμένα οχήματα την Παρασκευή και εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Η Ουκρανία απέκρουσε την επίθεση των τεθωρακισμένων, αλλά οι μάχες στις παραμεθόριες περιοχές του Χαρκόβου μαίνονται και το Κίεβο έστειλε περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή.

«Περίπου στις 5 π.μ., υπήρξε απόπειρα του εχθρού να διασπάσει την αμυντική μας γραμμή υπό την κάλυψη τεθωρακισμένων οχημάτων», ανέφερε το υπουργείο. «Μέχρι στιγμής, οι επιθέσεις αυτές έχουν αποκρουστεί - οι μάχες που ποικίλουν σε ένταση συνεχίζονται».

Αν και η επίθεση της Ρωσίας επικεντρώνεται στην περιοχή του Ντονέτσκ, σημειώνει το Reuters, το Κίεβο έχει παρατηρήσει μια πρόσφατη συγκέντρωση στρατευμάτων κοντά στο Χάρκοβο, μια ανασύνταξη που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια επικείμενη επίθεση ή την επιδίωξη της Μόσχας να καθηλώσει την ήδη εξαντλημένη ουρκανική Άμυνα.

Εντωμεταξύ, ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο τραυμάτισε δύο ανθρώπους και έβαλε φωτιά σε τρία σπίτια τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, η οποία απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε αεροπορικές επιθέσεις και έχει υποστεί σοβαρές ζημιές καθώς η Μόσχα έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές της τους τελευταίους μήνες.

Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 11χρονο παιδί, υπέστησαν σοκ από οβίδες, έγραψε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

