«Ο Πούτιν είναι ήδη προετοιμασμένος για μια μικρή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ», σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας της Πολωνίας, Γιάροσλαβ Σρότζικ, όπως ο ίδιος τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πολωνική εφημερίδα Dziennik Gazeta Prawna.

Η γερμανική Bild, επικαλούμενη Ευρωπαίους στρατιωτικούς και αμυντικούς εμπειρογνώμονες, αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα, ότι «η απόφαση έχει ήδη ληφθεί», ξεκαθαρίζοντας ότι ο Πούτιν θα επιτεθεί σε χώρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο κίνδυνος είναι πλέον ξεκάθαρος, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο συνέδριο «Defence 24 Days» που διεξήχθη πριν από λίγες ημέρες στην Πολωνία, γράφει η εφημερίδα. Το ενδεχόμενο επίθεσης του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ, συζητήθηκε στο συνέδριο στην Πολωνία, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων στρατιωτικών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα Άμυνας.

«Έχει ήδη αποφασιστεί ότι η Βαλτική θα δεχθεί επίθεση μόλις ηττηθεί η Ουκρανία», επισημαίνει από την πλευρά του ο στρατιωτικός ιστορικός, Φίλιπ Πίτερσεν από το think tank «Center for the Studies of a New World Generation of Warfare», με έδρα την Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Εσθονίας Μάρτιν Χέρεμ δήλωσε ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει συμβατικά όπλα για να επιτεθεί στη Βορειοταλαντικη Συμμαχία.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να καταστρέψουμε τον εχθρό. Δεν ωφελεί να προσπαθούμε να τον τρομάξουμε ή να τον πείσουμε να μην επιτεθεί [...] Η Ρωσία έχει τα όπλα, τα πυρομαχικά και τους στρατιώτες για να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Ακόμα και μετά από δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία», επισημαίνει ο Χέρεμ.

Από την πλευρά του, ο Πολωνός πρώην στρατηγός Βαλντεμάρ Σκρτζιπτσάκ, τονίζει ότι «το θέμα δεν είναι αν η Ρωσία θα μας επιτεθεί, αλλά πότε και πού».

Ο υποστράτηγος Μάρεκ Τομαστζίκι, διοικητής της Υπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας, εδηλώνει από την πλευρά του ότι η Ουκρανία είναι αυτη τη στιγμή «ένα πεδίο δοκιμών για ρωσικά όπλα και πολεμικές τακτικές».

Μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μπορούσε να ξεσπάσει ένας «πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας από τη μια πλευρά και της Πολωνίας και των εταίρων της από την άλλη», υπογραμμίζει.

Ωστόσο, παρά τις πιθανές προθέσεις του Πούτιν, ο ίδιος προς το παρόν συγκρατείται από τη στάση που κρατά η Δύση. «Αυτό που κάνει η Δύση από κοινού για να στηρίξει την Ουκρανία του δείχνει ότι σε περίπτωση επίθεσης στο ΝΑΤΟ, η δυτική απάντηση θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη», εκτίμησε ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας της Πολωνίας, στην εφημερίδα Dziennik Gazeta Prawna.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ σε μια ρωσική επίθεση

«Σε περίπτωση επίθεσης του Πούτιν στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, οι Ρώσοι θα έχουν πολλές ανθρώπινες απώλειες», αναφέρει ο Τζάστιν Μπρονκ, από το Βασιλικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Υπηρεσιών, με έδρα τη Βρετανία. Ωστόσο, το ΝΑΤΟ διαθέτει ένα μεγάλο όπλο, «την αεροπορική του υπεροχή».

Ο ερευνητής αναφέρει ότι η προοπτική ενός μακροχρόνιου πολέμου φθοράς δεν θα αποθάρρυνε το Κρεμλίνο. «Στην Ουκρανία έχουν ήδη σκοτωθεί ή τραυματιστεί 450.000 άνδρες και η κυβέρνηση συνεχίζει να πολεμά. Αντιθέτως, ένας ρωσικός πόλεμος στη Βαλτική θα περιλάμβανε μαζικές αεροπορικές επιδρομές με το Κρεμλίνο να δίνει εντολή στα στρατεύματά του να αποσυρθούν μετά από λίγες ώρες ή ημέρες. Το καλύτερο μέσο που διαθέτει για να αμυνθεί το ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας είναι τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη όπως τα F-35, οι πύραυλοι Κρουζ όπως τα Taurus, Tomahawk και τα Storm Shadow».

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο συνέδριο, επί του παρόντος, μόνο οι ΗΠΑ διαθέτουν να κατάλληλα μέσα για να αντεπιτεθούν στη Ρωσία.