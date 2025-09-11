Ένα drone της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR) χτύπησε ένα πολυλειτουργικό σκάφος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας ανοικτά του Νοβοροσίσκ στις 10 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με όσα ανέφερε η HUR.

Το σκάφος Project MPSV07 εντοπίστηκε και χτυπήθηκε ενώ πραγματοποιούσε αναγνώριση και περιπολία στον κόλπο του Νοβοροσίσκ κοντά στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, όπου βρίσκεται η βάση του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την HUR.

Η υπηρεσία δημοσίευσε ασπρόμαυρο βίντεο από ένα εγχώριας παραγωγής αεροσκάφος που χτυπά τη γέφυρα του πλοίου.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, τα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών του ρωσικού σκάφους καταστράφηκαν και το πλοίο τέθηκε εκτός λειτουργίας και στάλθηκε για δαπανηρές επισκευές», ανέφερε η HUR στην ανακοίνωσή της στις 11 Σεπτεμβρίου.

Το Kyiv Independent δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις ισχυρισμούς.

Το πλοίο που έγινε στόχος, με εκτιμώμενη αξία 60 εκατομμύρια δολάρια, τέθηκε σε λειτουργία το 2015, ανέφερε η HUR χωρίς να κατονομάσει το σκάφος.

Ενώ η ουκρανική υπηρεσία αναφέρει ότι η Ρωσία διαθέτει τέσσερα πλοία αυτής της κατηγορίας, άλλες πηγές κάνουν λόγο για πέντε λειτουργικά πλοία διάσωσης Project MPSV07, με το έκτο να βρίσκεται υπό κατασκευή.

Ένα από αυτά είναι το Spasatel Demidov, το οποίο παραδόθηκε το 2015 και είναι νηολογημένο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες παρακολούθησης πλοίων, η τελευταία γνωστή θέση του ελήφθη πριν από 77 ημέρες, βόρεια της ρωσικής χερσονήσου Κόλα στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Ένας εκπρόσωπος της HUR δήλωσε στο Kyiv Independent ότι το όνομα του πλοίου που αποτελεί στόχο βρίσκεται σε διαδικασία προσδιορισμού.

Το Project MPSV07 είναι εξοπλισμένο με συστήματα κατάδυσης, τηλεχειριζόμενα οχήματα, σόναρ πλευρικής σάρωσης και ηλεκτρονικό εξοπλισμό πληροφοριών. Η ισχύς του είναι 4 μεγαβάτ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθεώρηση του θαλάσσιου βυθού, σύμφωνα με την HUR.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ειδικές δυνάμεις της HUR ενέτειναν τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της κατεχόμενης Κριμαίας. Πρόσφατα, δύο ραντάρ που ανήκουν στο σύστημα αεροπορικής άμυνας της Ρωσίας χτυπήθηκαν στη χερσόνησο, σύμφωνα με την υπηρεσία στις 9 Σεπτεμβρίου.