Η Ουκρανία επανεκκινεί εξαγωγές όπλων για να ενισχύσει τη χρηματοδότηση του στρατού

Η Ουκρανία θα μπορούσε να εξάγει στρατιωτικό εξοπλισμό και υπηρεσίες αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στο 2026, μετά την έγκριση των πρώτων πωλήσεων στο εξωτερικό εν καιρώ πολέμου, ενώ εξετάζεται και η επιβολή φόρου στις εξαγωγές αυτές, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του ουκρανικού τομέα άμυνας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κρατική επιτροπή που διαχειρίζεται τις σχετικές άδειες σε περίοδο πολέμου ενέκρινε την πλειονότητα των 40 αιτήσεων που υπέβαλαν εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας για εξαγωγές υλικού και υπηρεσιών, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Νταβίντ Αλοϊάν, αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία είχε αναστείλει τις εξαγωγές όπλων μετά τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 και έκτοτε βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προμήθειες όπλων από τους συμμάχους της για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις.

Παράλληλα, το Κίεβο διοχέτευσε σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα σε drones και πυραυλικά συστήματα. Αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρία από το πεδίο μάχης, η Ουκρανία έχει τα τελευταία χρόνια γνωρίσει άνθηση στην αμυντική τεχνολογία.

Σε ερώτηση για το εξαγωγικό δυναμικό φέτος, ο Αλοϊάν δήλωσε: «Λαμβάνοντας υπόψη έτοιμα προϊόντα, ανταλλακτικά, εξαρτήματα και υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν, το ποσό ανέρχεται σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια».

Συνολικά, το δυναμικό αυτό είναι «σημαντικά υψηλότερο» από τις εξαγωγές πριν από τον πόλεμο, πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Αλοϊάν, μέλος της επιτροπής που εγκρίνει τις εξαγωγές, υποβάθμισε τις προσδοκίες για άμεση εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων από παραγωγούς και προγραμματιστές οπλικών συστημάτων.

Τόνισε ότι οι ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων πρέπει να παραμείνουν πρώτη προτεραιότητα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλαση στην ανατολική Ουκρανία και οι αεροπορικές επιδρομές πλήττουν πόλεις μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ παραμένουν σε αδιέξοδο λόγω των ρωσικών απαιτήσεων για εδαφικές παραχωρήσεις.

Διεθνές ενδιαφέρον

Σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση προηγμένης αμυντικής τεχνολογίας της χώρας, ανέφερε ο Αλοϊάν, κατονομάζοντας τη Γερμανία, τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις σκανδιναβικές χώρες, τρεις χώρες της Μέσης Ανατολής και τουλάχιστον μία ασιατική χώρα μεταξύ των χωρών που ενδιαφέρονται περισσότερο.

Μία από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, με μακρά ιστορία εξοπλιστικών συναλλαγών με την Ουκρανία, διερευνά ευκαιρίες στους τομείς των drones και των βαρέων οχημάτων, χωρίς όμως να κατονομαστεί.

Προτεραιότητα στις εξαγωγές θα δοθεί σε χώρες που αποτελούν τους ισχυρότερους υποστηρικτές του Κιέβου στον πόλεμο, πρόσθεσε.

Το Κίεβο επιδιώκει επίσης να δώσει έμφαση σε κοινές επιχειρήσεις και άλλες μορφές συνεργασίας με ξένες χώρες, ώστε να προσελκύσει χρηματοδότηση, να δημιουργήσει νέες αλυσίδες εφοδιασμού προς το μέτωπο και να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες. Αυτό θεωρείται σημαντικότερο από την απλή εξαγωγή έτοιμων προϊόντων.

Οι αμυντικές βιομηχανίες πιέζουν την ουκρανική κυβέρνηση να επανεκκινήσει τις εξαγωγές, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά όπλων. Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη δημιουργήσει θυγατρικές στο εξωτερικό.

«Δεν υπάρχει πρόθεση να “κλειδώσουμε” όλους τους κατασκευαστές εδώ και να κρατήσουμε τα πάντα μόνο για εμάς», δήλωσε ο Αλοϊάν. «Υπάρχει μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στο μέτωπο και στα εθνικά συμφέροντα — και έπειτα ακολουθούν τα εμπορικά συμφέροντα».

Η Ουκρανία εξετάζει επίσης την επιβολή φόρου στις εξαγωγές των αμυντικών παραγωγών.

Αν και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ο Αλοϊάν εκτιμά ότι ένα τέτοιο μέτρο θα δικαιολογούσε για το κράτος την επανέναρξη των εξαγωγών, καθώς τα έσοδα θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τις ανεπαρκώς καλυπτόμενες στρατιωτικές ανάγκες της χώρας.

Μεταξύ των αιτήσεων που εγκρίθηκαν, καμία δεν αφορά την εξαγωγή έτοιμων οπλικών συστημάτων, διευκρίνισε, ενώ η πλειονότητα σχετίζεται με επανεισαγωγή οπλισμού στην Ουκρανία για χρήση στο μέτωπο.

Ορισμένες αιτήσεις αφορούν εξοπλισμό για το ουκρανοαμερικανικό πρόγραμμα FrankenSAM, το οποίο αναπτύσσει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συνδυάζοντας σοβιετικά συστήματα που διαθέτει η Ουκρανία με δυτικούς πυραύλους.