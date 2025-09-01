Η Ουκρανία «δείχνει» στη Ρωσία για τη δολοφονία του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου

Η αστυνομία της Ουκρανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως η κυβέρνηση της Ρωσίας μπορεί να είχε ανάμειξη στη δολοφονία του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου, Αντρίι Παρούμπι.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου για τη δολοφονία του Παρούμπι που έγινε το Σάββατο στην πόλη Λβιβ.

Ο ύποπτος συνελήφθη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, μεταξύ Λβιβ και Κιέβου, στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συμμετοχή «δεκάδων» μελών των δυνάμεων ασφαλείας, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «σχολαστικά προετοιμασμένη» δολοφονία και τόνισε πως λεπτομέρειες για τον ύποπτο θα δοθούν στη δημοσιότητα, από την αστυνομία, αργότερα.