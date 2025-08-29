Η Ουάσινγκτον χαιρετίζει την ενεργοποίηση του μηχανισμού κυρώσεων εκ μέρους της Ε3 κατά του Ιράν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε «απευθείας» συζητήσεις με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμά του, αφού η ομάδα Ε3 (Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία) ενεργοποίησαν τον μηχανισμό για την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

Στην ανακοίνωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε αυτήν την απόφαση, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή στον «απευθείας» διάλογο με το Ιράν «προκειμένου να βρεθεί μια ειρηνική και βιώσιμη λύση στο θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν με σαφήνεια τη «μη τήρηση» των πυρηνικών δεσμεύσεών της εκ μέρους της Τεχεράνης.

Γαλλία, Γερμανία και Ην. Βασίλειο ενεργοποιούν τον μηχανισμό «snapback» κατά του Ιράν στο ΣΑΗΕ

Σημειώνεται ότι, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησαν με επιστολή τους προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι το Ιράν βρίσκεται σε «ουσιώδη μη συμμόρφωση» με τις δεσμεύσεις του, βάσει του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPoA).

Στην επιστολή, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2025, οι τρεις χώρες (E3) τονίζουν ότι «βάσει σαφών πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων, θεωρούμε ότι το Ιράν δεν εκπληρώνει σημαντικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της JCPoA» και ανακοινώνουν ότι «διά της παρούσης ενεργοποιούμε τη διαδικασία που είναι γνωστή ως μηχανισμός "snapback"».

Η επιστολή υπενθυμίζει ότι η κίνηση αυτή γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του Ψηφίσματος 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες διευκρινίζουν πως ενεργούν με την εθνική τους ιδιότητα ως συμμετέχοντα κράτη στη JCPoA.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούν η επιστολή τους να κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επίσημη κοινοποίηση προς όλα τα μέλη.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, σε δήλωση του χαιρετίζει την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας να υποβάλουν επίσημο αίτημα για την επαναφορά των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Το Ιράν συνεχίζει να αγνοεί τη διεθνή κοινότητα και να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του ξανά και ξανά. Το Ισραήλ έχει ήδη καταδείξει τις ανησυχίες του για τις κακόβουλες προθέσεις του καθεστώτος των αγιατολάχ. Τώρα και οι χώρες του κόσμου συμμετέχουν στη μάχη κατά του άξονα του κακού. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διακοπής του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και της αύξησης της πίεσης στο καθεστώς της Τεχεράνης» αναφέρει στην ανακοίνωση.

Αραγτσί: Το Ιράν διατεθειμένο να ξαναρχίσει «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

«Το Ιράν είναι διατεθειμένο να επιστρέψει σε ''δίκαιες'' διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα εάν η Δύση επιδείξει «καλή θέληση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί σε επιστολή του χθες Πέμπτη, μερικές ώρες αφού τρεις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κίνησαν τη διαδικασία για να τεθούν εκ νέου σε ισχύ κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από τον ΟΗΕ στην Τεχεράνη.

Μάλιστα, ο κ. Αραγτσί επαναβεβαίωσε «την ετοιμότητα του Ιράν να ξαναρχίσει δίκαιες και ισορροπημένες διπλωματικές διαπραγματεύσεις, υπό τον όρο πως τα άλλα μέρη θα επιδείξουν σοβαρότητα και καλή θέληση και θα αποφύγουν ενέργειες που βλάπτουν τις πιθανότητες επιτυχίας», σύμφωνα με την επιστολή του υπουργού που έχει αποδέκτες τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, την επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας και τον πρεσβευτή του Παναμά στα Ηνωμένα Έθνη Ελόι Αλφάρο δε Άλβα, που προεδρεύει τον τρέχοντα μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.