Techcrunch

Η OpenAI και η εταιρεία δεδομένων εκπαίδευσης Handshake AI ζητούν από τρίτους συνεργάτες να ανεβάζουν πραγματική εργασία που έχουν εκτελέσει σε προηγούμενες και τρέχουσες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Wired.

Αυτό φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες προσλαμβάνουν συνεργάτες για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας δεδομένων εκπαίδευσης, με την ελπίδα ότι αυτό θα επιτρέψει τελικά στα μοντέλα τους να αυτοματοποιήσουν περισσότερη white-collar εργασία.

Στην περίπτωση της OpenAI, μια εταιρική παρουσίαση φέρεται να ζητά από τους συνεργάτες να περιγράφουν εργασίες που έχουν εκτελέσει σε άλλες θέσεις και να ανεβάζουν παραδείγματα «πραγματικής εργασίας εν ώρα εργασίας» που έχουν «πραγματικά εκτελέσει». Τα παραδείγματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν «ένα συγκεκριμένο παραδοτέο (όχι περίληψη του αρχείου, αλλά το ίδιο το αρχείο), π.χ. έγγραφο Word, PDF, PowerPoint, Excel, εικόνα, αποθετήριο (repo)».

Η εταιρεία φέρεται να δίνει οδηγίες στους συνεργάτες να διαγράφουν ιδιόκτητες και προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες πριν από τη μεταφόρτωση και τους παραπέμπει σε ένα εργαλείο του ChatGPT με την ονομασία «Superstar Scrubbing» για τον σκοπό αυτό.

Παρά ταύτα, ο δικηγόρος πνευματικής ιδιοκτησίας Έβαν Μπράουν δήλωσε στο Wired ότι κάθε εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης που ακολουθεί αυτή την προσέγγιση «εκθέτει τον εαυτό του σε μεγάλο κίνδυνο», καθώς πρόκειται για μια πρακτική που απαιτεί «μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης στους συνεργάτες για να κρίνουν τι είναι και τι δεν είναι εμπιστευτικό».