Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ζητάει την θέσπιση κοινού Κώδικα Δεοντολογίας δικαστών και δικηγόρων

Από το Βόλο, όπου συνεδρίασε η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος επισημαίνει ότι η θέσπιση κοινού Κώδικα Δεοντολογίας, που θα διέπει τις σχέσεις δικαστών και δικηγόρων, αποτελεί αναγκαιότητα, σήμερα παρά ποτέ.

Παράλληλα, η Ολομέλεια απαντά σε όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης για τις σχέσεις δικαστών και δικηγόρων, κ.λπ., σήμερα το πρωί κατά τις εργασίες της γενικής συνέλευσης της ΕνΔΕ.

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«1. Ο Πρόεδρος της ΕνΔΕ, με τη σημερινή εισήγησή του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, συνεχίζει την προσβλητική και ιταμή στάση του έναντι του δικηγορικού σώματος και τη συστηματική προσπάθεια να δυναμιτίσει τις σχέσεις μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης.

2) Σε μία εποχή που το κύρος της Δικαιοσύνης πλήττεται και η αμφισβήτηση ως προς τη λειτουργία της διογκώνεται, δεν υπάρχουν περιθώρια συγκρούσεων.

3) Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕνΔΕ δεν κατανοεί τους κινδύνους που δημιουργεί η στάση της στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, γεγονός που επισήμανε άλλωστε και η μειοψηφία του ΔΣ.

4) Η πρόταση της ΕνΔΕ για αφαίρεση υποθέσεων από Δικηγόρους για συμπεριφορές τους ενώπιον δικαστηρίου είναι αντίθετη με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου από τους διαδίκους. Επίσης, η πρόταση της ΕνΔΕ για την αντικατάσταση των δικηγόρων στα Πειθαρχικά Συμβούλια από Δικαστές παραβιάζει την αυτορρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος και τον σκληρό πυρήνα της Διεθνούς Σύμβασης που υπέγραψε πρόσφατα η χώρα μας, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος. Την άποψη αυτή επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο 'Αρειος Πάγος, ο οποίος, στο από 28.11.2025 Δελτίο Τύπου, θεώρησε ως επαρκές το υφιστάμενο σήμερα θεσμικό πλαίσιο για την πειθαρχική δικαιοδοσία των Δικηγορικών Συλλόγων.

5) Τα όποια μεμονωμένα περιστατικά συμπεριφορών δικηγόρων που τέθηκαν υπόψη των Πειθαρχικών μας οργάνων διερευνήθηκαν ή διερευνώνται από αυτά.

6) Η πειθαρχική έρευνα ειρήσθω, προϋποθέτει την αποστολή στα αρμόδια Πειθαρχικά όργανα των Πρακτικών της δίκης ή Έκθεσης του δικάσαντος δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 336 ΚΠΔ και 155 ΚΔ, μη αρκούντων Δελτίων Τύπου ή αναφορών της ΕνΔΕ.

7) Την ίδια στιγμή η ΕνΔΕ παραλείπει σκοπίμως να ενημερώσει για την πειθαρχική κατά κόρον αρχειοθέτηση αναφορών δικηγόρων κατά δικαστικών λειτουργών για ολοένα και αυξανόμενες συμπεριφορές τους, ιδίως έναντι νέων και γυναικών δικηγόρων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε διάφορα δικαστήρια της Χώρας.

8) Η Ολομέλεια εμμένει στη θέση της για την ανάγκη αγαστής συνεργασίας μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης προς όφελος της Δικαιοσύνης και της Κοινωνίας. Τούτο όμως, προϋποθέτει τον αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου ενός εκάστου. Η θέσπιση του κοινού Κώδικα Δεοντολογίας, που θα διέπει τις μεταξύ μας σχέσεις, αποτελεί αναγκαιότητα, σήμερα παρά ποτέ.

9) Η Ολομέλεια, αφού επικύρωσε τις από 17.11.2025 https://tinyurl.com/ye28eky9 και 22.11.2025 https://tinyurl.com/n4tabypw αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφάσισε περαιτέρω:

10) Να αποστείλει άμεσα το σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας, που έχει συντάξει, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και σε όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και να ζητήσει την άμεση συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη θεσμοθέτησή του.

11) Να διοργανώσει, επί του θέματος αυτού, Συνέντευξη Τύπου την προσεχή εβδομάδα για να αναπτύξει περαιτέρω τις θέσεις της επί του θέματος αυτού».