Η Ολλανδία ανεβάζει τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες της, στα 27 δισ. ευρώ

Η Ολλανδία θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της για το 2026 στα 27 δισ. ευρώ, εν μέσω της δέσμευσης για δαπάνες στο 5% επί του ΑΕΠ προς το NATO.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, Έλκο Χάινεν, ανέφερε πως «έχουν γίνει σαφείς συμφωνίες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, και μία από τις σημαντικότερες επιλογές που έχουμε μπροστά μας είναι πώς θα το χρηματοδοτήσουμε».

Το Bloomberg σημείωσε πως η Ολλανδία, η οποία πέτυχε τον προηγούμενο στόχο του ΝΑΤΟ για 2% μόνο το 2024, σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες στο 2,2% του ΑΕΠ το 2026, διαθέτοντας επιπλέον 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα, στο πλαίσιο μιας δεκαετούς προσπάθειας για την επίτευξη του νέου στόχου.

Για να επιτύχουν τον στόχο του 2035, οι Ολλανδοί θα πρέπει να δαπανήσουν έως και 19 δισ. ευρώ επιπλέον ετησίως. Αυτό περιλαμβάνει 3,5% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και 1,5% σε ευρύτερη ασφάλεια.

Το υπουργείο Άμυνας επενδύει σε τομείς όπως ο εξοπλισμός επικοινωνίας, η διαλειτουργικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα drones, το cloud και η κυβερνοασφάλεια, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου.

Στόχος του είναι επίσης να αυξήσει το προσωπικό του από 77.000 σε 100.000 υπαλλήλους έως το 2030.

Ως αποτέλεσμα των υψηλότερων δαπανών, το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί από 45% του ΑΕΠ το 2025 σε 48% του ΑΕΠ το 2027 και προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω του αυξανόμενου κόστους δανεισμού και των επενδύσεων στην ασφάλεια και την άμυνα.