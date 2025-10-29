Η Νότια Κορέα ζητάει από τον Τραμπ καύσιμα για πυροκίνητα υποβρύχια

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ελπίζει πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα επιτρέψει στη Νότια Κορέα να προμηθευτεί καύσιμα για πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

«Δεν σκοπεύουμε να κατασκευάσουμε υποβρύχια οπλισμένα με πυρηνικά, αλλά επειδή τα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια έχουν μικρότερες δυνατότητες παρατεταμένης κατάδυσης, υπάρχουν περιορισμοί στην ικανότητά τους να παρακολουθούν βορειοκορεατικά ή κινεζικά υποβρύχια», δήλωσε ο Λι στον Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους.

«Επομένως, αν μας επιτρέψετε να προμηθευτούμε καύσιμα... εάν κατασκευάσουμε αρκετά υποβρύχια εξοπλισμένα με συμβατικά όπλα... το βάρος για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά», πρόσθεσε.

Ο Λι ζήτησε επίσης τη στήριξη του Τραμπ για να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα της επαναεπεξεργασίας χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων ή του εμπλουτισμού ουρανίου από τη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ είχε διμερείς συνομιλίες με τον Λι κατά την επίσκεψή του στη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διάσκεψη Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), μαζί με άλλους αρχηγούς κρατών και επιχειρηματίες, για διάφορες συναντήσεις και συνόδους.

Οι προκάτοχοι του Λι είχαν επίσης επιδιώξει την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σε αυτή την ιδέα εδώ και δεκαετίες.