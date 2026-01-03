Η νεότερη Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης

Ο Ζόραν Μαμντάνι ανέλαβε τα καθήκοντα του την Πρωτοχρονιά. Είναι ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και η σύζυγος του Ράμα Ντουάτζι, η νεότερη Πρώτη Κυρία του «μεγάλου μήλου» και η πρώτη μουσουλμάνα. O Μαμντάνι ορκίστηκε σε δύο Κοράνια, το ένα ανήκε στον παππού του και το άλλο στον μαύρο ιστορικό και συγγραφέα, Αρτούρο Σκόμπεργκ.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε σε έναν εγκαταλελειμμένο υπόγειο σταθμό του μετρό κοντά στο Δημαρχείο. Και επισφράγισε όπως έγραψαν οι New York Times, «την ανάδειξη του 34χρονου Μαμντάνι σε διεθνή προσωπικότητα, ενσαρκώνοντας τις ελπίδες των Νεοϋορκέζων και των Αμερικανών σε όλη τη χώρα που γοητεύτηκαν από την προσπάθειά του να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος νοτιοασιάτης δήμαρχος της πόλης».

«Η καλλιτέχνης στο Γκρέισι Μάνσιον». Έτσι φιλοτέχνησε ο πηχυαίος τίτλος του περιοδικού «The Cut» τη Ράμα Ντουάτζι, με αναφορές στο καλλιτεχνικό της έργο και στο καινούριο σπίτι του ζεύγους, το Γκρέισι Μάνσιον, την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, που βρίσκεται στο Απερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν, δίπλα στον ποταμό Ιστ Ρίβερ. Κι εκεί μετακομίζουν οι Μαμντάνι αφήνοντας το δυάρι τους στην Αστόρια.

Είναι ένας νέος ρόλος για τη 28χρονη εικονογράφο και δημιουργό animation. Γνωστή κυρίως για τα πορτρέτα με πένα και μελάνι, που απεικονίζουν κατά βάση γυναίκες αραβικής καταγωγής, έργα της έχουν δημοσιευθεί στο The New Yorker, τη Vogue , αλλά και το Cut. Και στο περιοδικό The Cut δημοσιεύτηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα εκτενής συνέντευξη της Ντουάτζι με μια ομολογουμένως εντυπωσιακή φωτογράφιση.

Μια φωτογράφιση με ξεχωριστά ρούχα υψηλής ραπτικής, εξαιρετικό styling και καλαίσθητο μακιγιάζ που σηματοδότησαν την ανάδυση ενός νέου fashion icon και της διαφορετικής στάσης της Ντουάτζι στην προσέγγιση των καινούριων «καθηκόντων» της. Η ίδια άλλωστε λατρεύει τη μόδα και το styling και τα θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής της υπόστασης.

Όλα είναι διαφορετικά στην περίπτωση του ζεύγους Μαμντάνι. Είναι όλα τόσο Gen Z, όπως και η Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης. Το ίδιο και η γνωριμία τους. Τους «ταίριαξε» εφαρμογή γνωριμιών και η συνάντηση τους στο γαλλικό εστιατόριο Juliette ήταν το πρελούδιο μιας ρομαντικής σχέσης.

Η ίδια, αντίθετα με τις συζύγους πολλών υποψηφίων, δεν εμφανιζόταν συχνά σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και σε δράσεις συγκέντρωσης χρημάτων για την ενίσχυση της καμπάνιας. Αρνήθηκε όλες τις συνεντεύξεις που της ζητήθηκαν, ώσπου ενέδωσε στο Cut. Η απροθυμία της να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως «η κυρία Μαμντάνι» φαίνεται πως ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το δημόσιο προφίλ της, μετατρέποντάς την σε κάτι σαν λαϊκή ηρωίδα για τις γυναίκες που δεν δείχνουν να ενοχλούνται από κοινωνικές προσδοκίες.

Τα μαύρα ζιβάγκο της και το pixie κούρεμά της , το οποίο η «Vogue» χαρακτήρισε το νέο «cool-girl» look της σεζόν, έχουν πυροδοτήσει χιλιάδες TikTok fan edits. «Δεν ήξερα καν αν αυτό είναι πραγματικό», λέει η Ντουάτζι όταν πληροφορείται ότι οι γυναίκες ζητούν από τους κομμωτές τους «το κούρεμα Ράμα».

Όταν η Ντουάτζι γνώρισε τον Μαμντάνι το 2021, εκείνος ήταν ήδη μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης. Και παρότι εκείνη αντιλήφθηκε γρήγορα πόσο παθιασμένος και φιλόδοξος ήταν, τόσο η μετέπειτα σχέση τους όσο και το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποτε την ηγεσία μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου ξεπερνούσαν κατά πολύ ό,τι είχε ποτέ φανταστεί.

«Δεν ονειρευόμουν ποτέ, ούτε είχα κάποιο πολύ ιδεαλιστικό σενάριο για το πώς θα ήταν ο γάμος», λέει γελώντας. «Ακόμη και η λέξη “σύζυγος” μου φαίνεται πολύ έντονη. Νιώθω περισσότερο σαν το παντοτινό κορίτσι του […] Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να είσαι Πρώτη Κυρία, ειδικά στη Νέα Υόρκη. Όταν το άκουσα για πρώτη φορά, μου φάνηκε τόσο επίσημο και κάπως… όχι ότι δεν ένιωθα άξια, αλλά ήταν σαν να σκέφτομαι: εγώ…; Τώρα προσαρμόζομαι λίγο περισσότερο και απλώς λέω: «Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να το κάνεις».

Γεννημένη από Σύρους γονείς στο Χιούστον του Τέξας, η οικογένεια μετακόμισε αρχικά στη Νέα Υόρκη και μετά στο Νιού Τζέρσι. Η 11η Σεπτεμβρίου την βρήκε στο νηπιαγωγείο, αρκετά μεγάλη για να αντιληφθεί τις ισλαμοφοβικές συμπεριφορές που άρχισαν να υφίσταντο οι γονείς της. Η μητέρα της φορούσε χιτζάμπ. Ο πατέρας της αναγκάστηκε να ξυρίσει τα γένια του. Το 2007 άφησαν τη Νέα Υόρκη για το Ντουμπάι. Η μητέρα της, παιδίατρος, αποδέχθηκε θέση στο Αμερικανικό Νοσοκομείο και ο πατέρας της, μηχανικός πληροφορικής, βρήκε δουλειά ως προγραμματιστής λογισμικού. Στο Ντουμπάι άρχισε να «μουτζουρωνει» και να σκιτσάρει όταν βαριόταν το μάθημα στην τάξη.

Ξεκίνησε τις σπουδές της σε παράρτημα του Virginia Commonwealth University στο Κατάρ και, μετά το πρώτο έτος, μετεγγράφηκε στο αμερικανικό campus, προκειμένου να παρακολουθήσει εκεί πρόγραμμα εικονογράφησης. Κάποια στιγμή, οι γονείς της Ντουάτζι τής πρότειναν να στραφεί στην εσωτερική διακόσμηση ως μια πιο οικονομικά σταθερή επαγγελματική επιλογή, όμως εκείνη επέμεινε. «Υπάρχουν επιτυχημένοι καλλιτέχνες στον κόσμο», λέει, «οπότε γιατί να μην είμαι εγώ;».

Γύρω στο 2016, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια, άρχισε να δημοσιεύει τις εικονογραφήσεις της στο Instagram και μέχρι το τελευταίο έτος των σπουδών της δεχόταν ήδη μηνύματα για αναθέσεις έργων. «Διαχειριζόμουν πελάτες και τιμολόγια και πληρωνόμουν για την τέχνη μου και στο τέλος αυτό σχεδόν άρχισε να παρεμβαίνει στις σπουδές μου. Σύντομα άρχισε να προσελκύει πιο προβεβλημένους πελάτες, κυρίως στη Μέση Ανατολή, όπως το Vice Arabia και το Spotify Arabia.

Το 2020, το BBC τής ανέθεσε μια ιστορία για μια γυναίκα που είχε υπάρξει πολιτική κρατούμενη στην Αίγυπτο και είχε υποστεί «εξαναγκαστικά τεστ παρθενίας» κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της.

«Όχι ότι η συνεργασία με δυτικούς εκδότες σημαίνει πως “τα κατάφερα”», λέει στο Cut, «αλλά ήταν περισσότερο μια ένδειξη ότι πλέον υπάρχει ένα μεγαλύτερο κοινό που κοιτάζει τη δουλειά μου».

Όταν αποφοίτησε το 2019, η Ντουάτζι πέταξε πίσω στο Ντουμπάι για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της και άρχισε να ερευνά διεθνή προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, βρίσκοντας τελικά ένα στο Παρίσι που την ενδιέφερε. Έμεινε στην πόλη μόλις μία εβδομάδα, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία το 2020, και επέλεξε να περάσει το δυσκολότερο διάστημα πίσω στο Ντουμπάι με την οικογένειά της. Ωστόσο, το 2021 ένιωθε έντονα την ανάγκη για αλλαγή και επικοινώνησε με τη συγκάτοικό της από το πανεπιστήμιο. «Τι λες για τη Νέα Υόρκη;» τη ρώτησε. Τον Μάρτιο, οι δυο τους μετακόμισαν σε ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο Γουίλιαμσμπεργκ και χρησιμοποίησαν το επιπλέον δωμάτιο ως κοινό στούντιο τέχνης.

Την ίδια χρονιά μπήκε στη ζωή της ο Ζόραν Μαμντάνι.

Σήμερα; Η Ράμα Ντουάτζι προσεγγίζει πολύ ψύχραιμα τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας της Νέας Υόρκης. «Στο τέλος της ημέρας, δεν είμαι πολιτικός. Είμαι εδώ για να αποτελώ ένα σύστημα στήριξης για τον Z και να αξιοποιώ αυτόν τον ρόλο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ως καλλιτέχνις».

«Ζ» αποκαλεί τον σύζυγο της και δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

Έργα της Ράμα Ντουάτζι εδώ:

https://www.ramaduwaji.com/illustration