Η Munich Re προειδοποιεί για τον κίνδυνο πολιτικών αναταραχών στην Ευρώπη

«Καμπανάκι» κινδύνου για τον κίνδυνο κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών στην Ευρώπη σήμανε την Πέμπτη η γερμανική ασφαλιστική Munich Re, εν μέσω της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η Κλαρίς Κοπφ, που εποπτεύει τις δραστηριότητες στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, δήλωσε ότι τα χαμηλότερα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, έχουν ήδη οδηγήσει σε εντάσεις.



«Αυτό θα ασκήσει πίεση στην αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων πολιτών... Αυτό μπορεί να πυροδοτήσει περισσότερα επεισόδια και πολιτικές αναταραχές», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε αυτή την εβδομάδα οικονομική ανάπτυξη 2,1% στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2026 και 4,2% για την Κίνα, ενώ η Ευρωζώνη θα αναπτυχθεί πιθανώς μόνο 1,1%.

Οι πολιτικές αναταραχές ήταν ένας από τους πολλούς κινδύνους που επισήμανε η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο πριν από την επικείμενη συνάντηση του κλάδου στο Μπάντεν-Μπάντεν της Γερμανίας.

Η Munich Re επεσήμανε επίσης τον αυξανόμενο κίνδυνο ζημιών από χαλάζι στην Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ειδικά στην Ευρώπη όπου τα ποσοστά κάλυψης από ασφάλειες στον κυβερνοχώρο είναι σχετικά χαμηλά.