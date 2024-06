Προκαλεί η Μόσχα: Στέλνει τον στόλο της στον Ειρηνικό για «διμερή άσκηση»

Η Μόσχα ανακοίνωσε «διμερή άσκηση», εστιάζοντας στον Ειρηνικό Ωκεανό, λίγο μετά την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να στείλει πολεμικά πλοία στην Κούβα.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μονάδες του Στόλου του Ειρηνικού άρχισαν να αναπτύσσονται από βάσεις επιχειρήσεων σε καθορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης διμερούς άσκησης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 28 Ιουνίου στα ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού, της Θάλασσας της Ιαπωνίας και της Θάλασσας του Οχότσκ υπό την ηγεσία του διοικητή του στόλου του Ειρηνικού ναυάρχου Βίκτορ Λιίνα.

«Τα φετινά γυμνάσια έχουν τη μορφή διμερούς άσκησης, καθώς πραγματοποιούνται μεταξύ του Στόλου Primorsky των Διαφοροποιημένων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της κοινής διοίκησης στρατευμάτων και δυνάμεων στα βορειοανατολικά της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε διάφορα στάδια, οι στρατιώτες θα εξασκηθούν σε ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, θα οργανώσουν όλα τα είδη ναυτικής άμυνας των μονάδων πλοίων, θα εξαπολύσουν κοινές πυραυλικές επιθέσεις ενάντια σε ομάδες εικονικών εχθρικών πλοίων, θα εκπαιδευτούν για να αποκρούσουν επιθέσεις UAV και μη επανδρωμένων οχημάτων επιφανείας, θα εκτελέσουν μια σειρά πολεμικών γυμνασίων.

