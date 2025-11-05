Η Μόσχα καλεί ουκρανικά στρατεύματα στο Ποκρόφσκ και το Κουπιάνσκ να παραδοθούν

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περικυκλωθεί στις πόλεις Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ, προειδοποιώντας ότι η μόνη τους ελπίδα επιβίωσης είναι η παράδοση.

Το Ποκρόφσκ, γνωστό ως «η πύλη προς το Ντονέτσκ», αποτελεί βασικό στόχο της Μόσχας από το 2024, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, από την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν περίπου 10% (5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα).

Σε αντίθεση με τις μετωπικές επιθέσεις που είχε εφαρμόσει σε άλλες πόλεις, η Ρωσία χρησιμοποιεί τώρα ελιγμούς «λαβίδας», επιδιώκοντας την πλήρη περικύκλωση των ουκρανικών δυνάμεων, ενώ μικρές κινητές μονάδες και drones διαταράσσουν τις γραμμές ανεφοδιασμού και προκαλούν χάος στα μετόπισθεν.

Οι τακτικές αυτές έχουν δημιουργήσει, σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς αναλυτές, μια «γκρίζα ζώνη» αβεβαιότητας, όπου καμία πλευρά δεν έχει πλήρη έλεγχο, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την άμυνα για την Ουκρανία.

Στρατιωτικοί χάρτες δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα πριν από την πλήρη περικύκλωση του Ποκρόφσκ (που οι Ρώσοι αποκαλούν Κρασνοαρμέισκ) και ελέγχουν μεγάλο μέρος του Κουπιάνσκ, προελαύνοντας προς τον κεντρικό οδικό άξονα της πόλης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αντέκρουσε τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τη Δευτέρα είχε υποστηρίξει ότι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να εξουδετερώσουν μόλις 60 Ρώσους στρατιώτες στο Κουπιάνσκ.

Η Μόσχα ανέφερε ότι οι ουκρανικές μονάδες έχουν παγιδευτεί σε «καζάνια» και ότι η θέση τους επιδεινώνεται ραγδαία, αφήνοντάς τους «καμία ελπίδα σωτηρίας πέρα από την εθελοντική παράδοση».

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πιο αιματηρού πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία συνεχίζει να προελαύνει σε περιοχές του Ντονμπάς, καθώς και στις περιφέρειες Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι πλέον ελέγχει πάνω από το 19% της ουκρανικής επικράτειας — περίπου 116.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα — ενώ σύμφωνα με ουκρανικούς χάρτες, η Ρωσία έχει καταλάβει πάνω από 3.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα στο 2025.