Η Μόσχα ελπίζει στην επανέναρξη των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας τιτανίου με την Boeing
26/08/2025 • 16:01
Η Μόσχα ελπίζει ότι η κοινοπραξία ΗΠΑ-Ρωσίας στην περιοχή του Σβερντλόφσκ, στην οποία συμμετέχει η Boeing, θα μπορέσει να επαναλάβει τις δραστηριότητές της, δήλωσε σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντενίς Μαντούροφ.

Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία μεταξύ της μεγαλύτερης βιομηχανίας τιτανίου της Ρωσίας VSMPO-AVISMA και της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Boeing σταμάτησε τις δραστηριότητές της το 2022, αφότου η Boeing αποφάσισε να αναστείλει τις αγορές τιτανίου από τη Ρωσία.

Η Μόσχα δεν επέβαλε κανέναν περιορισμό στις προμήθειες τιτανίου προς τις ΗΠΑ, σημείωσε ο Μαντούροφ, λέγοντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες μπορούν να αγοράζουν ρωσικό τιτάνιο.

