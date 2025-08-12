Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία επεξεργάζεται σχέδια για τον περιορισμό των συμμετοχών κινεζικών επενδυτικών κεφαλαίων σε βασικές εταιρείες του ιταλικού επιχειρηματικού τομέα, προκειμένου να μειωθεί ο γεωπολιτικός κίνδυνος και να αποφευχθούν εντάσεις με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η πρωτοβουλία αφορά τόσο κρατικές όσο και ιδιωτικές εταιρείες που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, με επίκεντρο ομίλους στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής είναι η Pirelli, ο γνωστός κατασκευαστής ελαστικών, στην οποία η κινεζική κρατική Sinochem International κατέχει ποσοστό 37%. Η κινεζική συμμετοχή έχει οδηγήσει σε πιθανούς περιορισμούς στις πωλήσεις της εταιρείας στις ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών για ζητήματα κυβερνοασφάλειας και πολιτικής επιρροής.

Η ιταλική κυβέρνηση αξιολογεί πιέσεις προς τη Sinochem ώστε να μειώσει ή να πουλήσει το μερίδιό της, ενώ ήδη έχει χρησιμοποιήσει νομικά μέσα, όπως τον κανόνα της «χρυσής εξουσίας», για να περιορίσει τη συμμετοχή και την επιρροή της Sinochem στη διοίκηση της Pirelli.

Παρόμοια μέτρα εξετάζονται και για άλλες εταιρείες, όπως η CDP Reti SpA, που διαχειρίζεται κρίσιμα ενεργειακά δίκτυα και στην οποία συμμετέχει η κινεζική State Grid Corporation, αλλά και η Ansaldo Energia SpA, όπου η κινεζική παρουσία μειώθηκε πρόσφατα, όμως εξακολουθεί να επηρεάζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε αγορές όπως οι ΗΠΑ.

Συνολικά, υπάρχουν περίπου 700 ιταλικές εταιρείες με κινεζικούς επενδυτές, αλλά η κυβέρνηση επικεντρώνεται στις πιο κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια.

Η πολιτική αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων ευρωαμερικανικών και κινεζικών σχέσεων, όπου μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και τις αυξανόμενες εντάσεις, πολλές ευρωπαϊκές χώρες επανεξετάζουν τη σχέση τους με την Κίνα.

Αν και η Μελόνι επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, προσπαθώντας ταυτόχρονα να προστατεύσει κρίσιμους τομείς της οικονομίας της, ωστόσο η ιταλική ανησυχία αντανακλά την ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση να περιορίσει την κινεζική επιρροή σε υποδομές και τεχνολογίες αιχμής.