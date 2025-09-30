Η Ρωσία προχωρά στη μεγαλύτερη επιστράτευση πολιτών από το 2016, μετέδωσε την Τρίτη η βρετανική Telegraph, καθώς συνεχίζεται ακάθεκτος ο πόλεμος στην Ουκρανία που ξεκίνησε με την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να στρατολογήσει 135.000 άνδρες ηλικίας 18-30 ετών από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο για τακτική θητεία, η οποία συνήθως περιλαμβάνει ένα έτος σε στρατιωτική βάση εντός της Ρωσίας.

Αν και η στρατιωτική θητεία δεν σημαίνει απαραίτητα κλήση για μάχη στην Ουκρανία –κάτι που είναι γνωστό ως κινητοποίηση– έχουν υπάρξει αναφορές για στρατολογημένους άνδρες που έχουν σταλεί στο μέτωπο.

Ομοίως, οι στρατολογημένοι που ολοκληρώνουν τη στρατιωτική εκπαίδευση αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αποσταλούν στο πεδίο της μάχης.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενες απώλειες στην Ουκρανία και πίεση να διατηρήσει την επίθεσή της κατά μήκος του μετώπου 1.000 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Πούτιν επέκτεινε το στρατό σε 1,5 εκατομμύριο ενεργούς στρατιώτες, καθιστώντας τον έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν έχει αυξήσει την ετήσια στρατολόγηση κατά μέσο όρο 5% κάθε χρόνο.

Η τελευταία είναι η μεγαλύτερη φθινοπωρινή στρατολόγηση από το 2016 και, σε συνδυασμό με τους 160.000 που στρατολογήθηκαν την άνοιξη, σημαίνει ότι το 2025 θα είναι η μεγαλύτερη συνολική στρατολόγηση από εκείνη τη χρονιά.