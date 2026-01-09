Η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει κάνει ποτέ η Ευρώπη έλαβε επιτέλους το «πράσινο φως» την Παρασκευή, μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων. Όπως σε κάθε συμφωνία, υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, όπως επισημαίνει το Politico.

Κερδισμένοι

Τζόρτζια Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας τα κατάφερε ξανά. Η Τζόρτζια Μελόνι είδε προς ποια κατεύθυνση φυσούσαν οι πολιτικοί άνεμοι και κατάφερε με δεξιοτεχνία να εξασφαλίσει τελευταία στιγμή παραχωρήσεις για τους Ιταλούς αγρότες, απειλώντας ότι θα στηρίξει την γαλλική αντίθεση στη συμφωνία.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Από τότε που έδωσε το χέρι της για τη συμφωνία με τους ηγέτες του Mercosur πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, η ομάδα της έκανε τα αδύνατα δυνατά για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των σκεπτικιστών και να δημιουργήσει την καθοριστική πλειοψηφία που τελικά υλοποιήθηκε την Παρασκευή. Αναμένεται μια περιοδεία νίκης την επόμενη εβδομάδα, όταν η επικεφαλής του Berlaymont θα ταξιδέψει στην Παραγουάη για να υπογράψει τη συμφωνία.

Χαμένοι

Εμανουέλ Μακρόν

Ο Μακρόν, που αλλάζει πρωθυπουργούς με ρυθμούς που προηγουμένως προορίζονταν για πολιτικές «περιπτώσεις-καλάθια» όπως η Ιταλία, έχει πολύ λίγες νίκες πρόσφατα. Η ακύρωση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, ή έστω η περαιτέρω καθυστέρησή της, θα ήταν απόδειξη ότι ο «προεδρεύων σε λήξη θητείας» Γάλλος πρόεδρος εξακολουθούσε να έχει κάποια επιρροή στη ευρωπαϊκή σκηνή.

Ντόναλντ Τραμπ

Μετά από ημέρες από την αποστολή των ΗΠΑ να αρπάξει τον παραδοσιακό ισχυρό άνδρα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και να τον δικάσει στη Νέα Υόρκη, η συμφωνία Mercosur δείχνει τελικά ότι η Ευρώπη δεν στερείται «ήπιας ισχύος» για να συνεργαστεί εποικοδομητικά με ομοϊδεάτες εταίρους — εάν όντως έχει την εξυπνάδα να τη χρησιμοποιήσει έξυπνα.

Κάθε εμπορική συμφωνία θα πρέπει να ιδωθεί ως μια πρόταση από την οποία κερδίζουν και οι δύο πλευρές, και αυτό δεν είναι ο τρόπος λειτουργίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της τέχνης του γεωπολιτικού εκβιασμού.

Έχει επίσης το παράπλευρο όφελος να ενισχύει τους αντιπάλους του, συμπεριλαμβανομένου και του Βραζιλιάνου προέδρου και επικεφαλής της Mercosur Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Κίνα

Η Κίνα έχει επεκτείνει τις εξαγωγές της προς τη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα προς τη Βραζιλία, κατά τις δεκαετίες που η ΕΕ διαπραγματευόταν τη συμφωνία εμπορίου με το Mercosur. Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur αποτελεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη να ανακτήσει κάποιο μερίδιο αγοράς, ειδικά σε ανταγωνιστικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μηχανές και η αεροναυπηγική.