Η Μεγάλη Βρετανία ασκεί πιέσεις στην Πολωνία για την αγορά σουηδικών υποβρυχίων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ασκεί πιέσεις στην Πολωνία ώστε να αναθέσει ένα συμβόλαιο δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά υποβρυχίων στη σουηδική αμυντική εταιρεία Saab, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει και συμφωνίες με τη βρετανική αμυντική εταιρεία Babcock, σύμφωνα με πηγές.

Πολωνοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η απόφαση για το πρόγραμμα «Orka», ένα καίριο τμήμα της προσπάθειας της Βαρσοβίας να εκσυγχρονίσει το Πολεμικό Ναυτικό και να ενισχύσει τους δεσμούς της με το ΝΑΤΟ καθώς οι εντάσεις με τη Ρωσία κλιμακώνονται, θα μπορούσε να ληφθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η Saab, η οποία κατασκευάζει ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικού εξοπλισμού - όπως μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα επιτήρησης, πυραύλους και υποβρύχια - βρίσκεται ανάμεσα στους λίγους τελικούς υποψήφιους για το συμβόλαιο, μαζί με κατασκευαστές από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Νότια Κορέα.

Δύο αξιωματούχοι με γνώση του θέματος είπαν στο Reuters ότι ο Στάρμερ είχε συνυπογράψει επιστολή στήριξης μαζί με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον, η οποία συμπεριλήφθηκε στην τελική προσφορά της Saab, που υποβλήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Στάρμερ επιθυμεί να ενισχύσει τη βρετανική οικονομία, αλλά η εμπλοκή του αποτελεί επίσης παράδειγμα της πολιτικής «μάχης» που διεξάγεται ανά την Ευρώπη για την εξασφάλιση μεριδίου από τα επικερδή αμυντικά συμβόλαια, καθώς οι χώρες αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες λόγω των εντάσεων με τη Ρωσία.

«Η βρετανική Babcock, μαζί με άλλους Βρετανούς εταίρους, θα συμμετάσχει στην προσφορά της Σουηδίας», ανέφερε μία από τις πηγές, ζητώντας ανωνυμία επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που έχει δει το έγγραφο, οι δύο πρωθυπουργοί ανέφεραν στην κοινή τους επιστολή ότι είναι πεπεισμένοι πως η σουηδική πρόταση θα ενισχύσει την ασφάλεια στη Βαλτική Θάλασσα.

Πολωνικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει ότι οι προσφορές της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Σουηδίας προηγούνται στο πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και οι τρεις χώρες είναι εταίροι της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.