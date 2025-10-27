Η Μάλτα μειώνει τους φόρους στους γονείς για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα

Μείωση των φόρων για τους γονείς με δύο ή περισσότερα παιδιά ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Μάλτα σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το δημογραφικό της πρόβλημα. Αυτό, καθώς, μια έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ Eurostat φέτος έδειξε ότι η Μάλτα είχε το χαμηλότερο ποσοστό γονιμότητας στην ΕΕ το 2023, με 1,06.

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Οικονομικών Clyde Caruana δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό γονιμότητας του γηγενή πληθυσμού του μεσογειακού νησιού αποτελεί τη «μεγαλύτερη πρόκληση» που αντιμετωπίζει η χώρα. «Πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερες οικογένειες να αποκτήσουν τουλάχιστον δύο παιδιά», δήλωσε ο Caruana σε ομιλία του σχετικά με τον προϋπολογισμό της Μάλτας για το 2026.

Αν και είναι πυκνοκατοικημένη, με περίπου 1.704 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της Μάλτας αποτελείται από αλλοδαπούς εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Ο Caruana δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι γονείς δύο ή περισσότερων παιδιών, από το 2026, δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος για τα πρώτα 18.500 ευρώ (21.575 δολάρια) του εισοδήματός τους.

Το ποσό αυτό θα αυξηθεί σε 30.000 ευρώ για τον καθένα έως το 2028. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα διατηρηθούν έως ότου τα παιδιά φτάσουν τα 23 έτη. Το πρόγραμμα είναι παρόμοιο με ένα άλλο που ανακοινώθηκε στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα καταργήσει τον φόρο για οικογένειες με τουλάχιστον δύο παιδιά και εισόδημα έως 32.973 ευρώ.

Ο Caruana δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι ο γηγενής πληθυσμός της Μάλτας είναι σήμερα 406.000, εκ των οποίων το 24% είναι άνω των 65 ετών.

Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Caruana ανέφερε ότι η Μάλτα προβλέπεται να έχει αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,1% σε πραγματικούς όρους το 2026, περίπου παρόμοια με το 2025. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να παραμείνει σταθερό στο 47,1% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί στο 3,3% του ΑΕΠ φέτος και στο 2,8% το επόμενο έτος, πρόσθεσε. (1 δολάριο = 0,8575 ευρώ)