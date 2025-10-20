Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αργά την Κυριακή ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, λίγες ημέρες μετά από μια φερόμενη τεταμένη συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο, αναφέρει το Politico.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι εκείνος και ο Ζελένσκι «ποτέ δεν συζήτησαν» την παραχώρηση της περιοχής Ντονμπάς στα ανατολικά της Ουκρανίας εξ ολοκλήρου στη Ρωσία, διαψεύδοντας δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη συνάντηση.

«Πιστεύουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι απλώς να σταματήσουν στις γραμμές όπου βρίσκονται, στη γραμμή της μάχης», είπε ο Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι οι χάρτες ανοιχτού κώδικα δείχνουν πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του Ντονμπάς, τα ουκρανικά στρατεύματα διατηρούν σκληρά οχυρωμένες θέσεις στην υπόλοιπη περιοχή, τις οποίες το Κίεβο απεχθάνεται να εγκαταλείψει από φόβο ότι αυτό θα ανοίξει τον δρόμο στον Βλαντιμίρ Πούτιν για περαιτέρω εισβολή στη χώρα.

«Ας το αφήσουμε όπως είναι, έχει κοπεί τώρα», πρόσθεσε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Ντονμπάς. «Νομίζω ότι το 78% της περιοχής έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Αν το αφήσετε όπως είναι τώρα, μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα».

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο Politico ότι ο Τραμπ αρχικά πρότεινε στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι «οι Αμερικανοί είπαν ότι ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει να μάχεται και διαθέτει μια ισχυρή πολεμική μηχανή».

Ωστόσο, ο Τραμπ τελικά τερμάτισε τη συνάντηση λέγοντας: «Εντάξει, ας προσπαθήσουμε να το τελειώσουμε με την τρέχουσα γραμμή», σύμφωνα με το ίδιο άτομο.

Η συνάντηση κορυφής Τραμπ-Ζελένσκι την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν και ότι οι δύο είχαν συμφωνήσει να επανεκκινήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες με μια συνάντηση στη Βουδαπέστη.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε φόβους μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι ο Αμερικανός ηγέτης επηρεαζόταν και πάλι από τα σημεία συζήτησης του Κρεμλίνου.

Μια άλλη αφήγηση της συνάντησης με τον Ζελένσκι, που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε στον Ουκρανό ότι μπορούσε είτε να αποδεχθεί τους όρους ειρήνης του Πούτιν είτε να «καταστραφεί» από τη Ρωσία, και ότι η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση.