Η Λίζα Κουκ παραμένει στη Fed - Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει το θέμα της απόλυσής της τον Ιανουάριο

Η Λίζα Κουκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), την απόλυση της οποίας επιδιώκει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα παραμείνει προς το παρόν στη θέση της, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει με τη διαδικασία του επείγοντος την υπόθεση.

Το Δικαστήριο, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί δικαστές, γνωστοποίησε ότι θα ακούσει τα επιχειρήματα των δύο πλευρών τον Ιανουάριο του 2026.

Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρούσε ότι έχει το δικαίωμα να απολύσει αμέσως τη διοικήτρια, την οποία κατηγορεί ότι κατέθεσε ψευδή στοιχεία σε τράπεζες όταν ζήτησε να λάβει προσωπικό, στεγαστικό δάνειο, πριν από τον διορισμό της στη Fed. Η Κουκ φέρεται ότι παρουσίασε δύο ξεχωριστά σπίτια, σε διαφορετικές Πολιτείες, ως πρώτη κατοικία της.

Η πρώτη Αφροαμερικανή που διορίστηκε στη θέση αυτή από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, προσέφυγε αμέσως στα δικαστήρια για να παραμείνει στη θέση της. Ο Λευκός Οίκος στη συνέχεια προσπάθησε να την εμποδίσει να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Fed που θα συζητούσε τη μείωση των επιτοκίων, στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε εκείνη τη συνεδρίαση η επιτροπή που αποφασίζει τη νομισματική πολιτική μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας και η Κουκ ήταν μεταξύ εκείνων που ψήφισαν υπέρ.

Ο Τραμπ ζητά επίμονα, εδώ και μήνες, να μειωθούν τα επιτόκια.

Το θέμα της απόλυσης της Κουκ αφορά ευρύτερα τα όρια της προεδρικής εξουσίας απέναντι σε έναν ανεξάρτητο θεσμό που δεν ελέγχεται από τον Λευκό Οίκο. Όταν ιδρύθηκε η Fed το 1913, το Κογκρέσο ψήφισε τον Νόμο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve Act) που ορίζει ότι ένας πρόεδρος μπορεί να απολύσει έναν από τους διοικητές μόνο για «βάσιμο λόγο», χωρίς να διευκρινίζει ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός.

Οι δικηγόροι της Κουκ θεωρούν ότι το θέμα των στεγαστικών δανείων της είναι ένα πρόσχημα για να την απολύσουν και να βάλουν στη θέση της στη Fed κάποιον διοικητή προσκείμενο στον Τραμπ.

Μια ομάδα 18 πρώην στελεχών της Fed, υπουργών Οικονομικών και άλλων αξιωματούχων που υπηρέτησαν τόσο επί Ρεπουμπλικάνων όσο και επί Δημοκρατικών προέδρων, προέτρεψαν το Ανώτατο Δικαστήριο να μην επιτρέψει την απόλυση της Κουκ. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και οι τρεις πρώην πρόεδροι της Fed, η Τζάνετ Γέλεν, ο Μπεν Μπερνάνκι και ο Άλαν Γκρίνσπαν. Στην επιστολή τους προς το δικαστήριο επισημαίνουν ότι η απόλυση θα απειλούσε την ανεξαρτησία της Fed και θα υπέσκαπτε την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό.