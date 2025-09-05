Οι παρεμβολές σήματος αποτελούν καθημερινότητα για τις χώρες που γειτνιάζουν με τη Ρωσία, δήλωσε η Λιθουανία, λίγες ημέρες αφότου αναφέρθηκε ότι το GPS στο αεροσκάφος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μπλοκαρίστηκε πάνω από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

«Μεταξύ πολλών εχθρικών ενεργειών, ο κίνδυνος που απείλησε το αεροπλάνο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα της απειλής», τόνισε ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπούντρις. «Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αλλά για συστηματικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την εναέρια, θαλάσσια και χερσαία κυκλοφορία, καθώς και κρίσιμες υποδομές, παραβιάζοντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας».

Αν και Σόφια και Βρυξέλλες δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, γειτονικά κράτη βιώνουν εδώ και χρόνια υβριδικές επιθέσεις, τόνισε ο πρέσβης της Λιθουανίας στην ΕΕ, Νέριους Αλεξιέγιουνας. «Υπήρξαν περιπτώσεις που μεγάλα πλοία αρνήθηκαν να εισέλθουν στο λιμάνι της Κλαϊπέντα λόγω χακαρισμένου GPS», είπε, σημειώνοντας ότι οι πιλότοι βρίσκονται υπό «μεγάλο στρες», ενώ ακόμη και αγρότες παραπονιούνται για οικονομικές απώλειες από βλάβες σε συνδεδεμένα εργαλεία.

Σύμφωνα με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών της χώρας (RRT), μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν παρεμβολές σε πάνω από 1.000 πτήσεις και 33 πλοία. Η δραστηριότητα, μάλιστα, αυξάνεται, καθώς οι πηγές παρεμβολής από το Καλίνινγκραντ εκτοξεύτηκαν από τρεις τον Φεβρουάριο σε 29 τον Αύγουστο, με εμβέλεια έως 400 χλμ., που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και το Βερολίνο.

«Η Ρωσία αναπτύσσει τεχνολογίες που στρέφονται όχι μόνο κατά των Βαλτικών χωρών αλλά συνολικά κατά της Ευρώπης», προειδοποίησε ο Αλεξιέγιουνας. Με στήριξη άλλων πρωτευουσών, το Βίλνιους έθεσε το ζήτημα στην ατζέντα της ΕΕ, ζητώντας συλλογική δράση.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να απαντήσει αποφασιστικά: με σκληρές κυρώσεις, κινητοποίηση διεθνών μηχανισμών και επενδύσεις σε ανθεκτικές τεχνολογίες», κατέληξε ο Μπούντρις.